Na tarde de ontem (6), um homem de 24 anos foi preso depois de se masturbar na frente de duas passageiras, de idades entre 29 e 49 anos, dentro do coletivo 081 (que faz o trajeto Terminal Nova Bahia ao Terminal Bandeirantes), em Campo Grande.

As vítimas ao deparar com a situação, alertaram ao motorista que parou o veículo, no cruzamento entre as ruas Antônio Maria Coelho e Alagoas. O condutor do ônibus entrou em contato com os agentes da Guarda Civil Metropolitana (CGM).

Após ouvir as vítimas e confirmar as informações com os passageiros, os agentes da GCM entraram em contato com a Polícia Militar para realizar a prisão do suspeito.

De acordo com a polícia, o jovem detido tem quatro passagens por importunação sexual e atos obscenos. Ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde se encontra à disposição da justiça.



Guardas civis vão usar arma de choque em UPAs e terminais de ônibus



Conforme publicamos na manhã de hoje, os Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) vão usar Dispositivo Elétrico Incapacitante (Spark), popularmente conhecido como arma de eletrochoque, em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros Regionais de Saúde (CRS) e terminais de ônibus, em Campo Grande.

Segundo apurado com a corporação, a arma de eletrochoque é um dispositivo não letal capaz de emitir uma descarga elétrica de alta tensão e baixa corrente, com o objetivo de provocar dor e afastar um agressor.

Será utilizado com objetivo de imobilizar, deter ou impedir a fuga de quem revele perigo iminente de ferir alguém ou autolesionar-se, bem como para legítima defesa própria ou de terceiros, e ainda, para impedir um delito de ação pública.

O uso será permitido apenas a servidores devidamente aprovados nos Cursos de Capacitação para Utilização de Armamentos Não Letais.

