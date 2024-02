Dupla pedala 175 km com maconha em bicicleta, mas um é preso e outro foge

polícia

Eliston Aparecido Pereira da Silva, de 51 anos, foi executado por 'desaparecer' com duas cargas de entorpecentes; dois envolvidos foram presos e três seguem foragidos

Traficante de entorpecentes e armamento, Eliston Aparecido Pereira da Silva, de 51 anos, foi executado com 13 tiros na noite desta sexta-feira (16), em Dourados, município localizado a 228 quilômetros de Campo Grande.

Ele seria o responsável por sumir com duas cargas de droga e estaria em dívidas com a quadrilha a qual fazia parte. Com isso, cinco pistoleiros foram contratados no Paraguai para ‘acertar as contas’, torturá-lo, colher informações e executá-lo em Dourados. Ao todo, 25 tiros foram trocados durante a execução.

Dos cinco pistoleiros, dois foram presos em São Paulo e três seguem foragidos. A dupla que foi presa havia fugido para São Paulo no fim de semana, mas, foram capturados em operação conjunta da Polícia Civil de MS, Polícia Militar de MS, Polícia Militar de SP e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles retornaram para Mato Grosso do Sul e estão presos em Dourados.

Conforme apurado pela reportagem, Eliston saia de casa em uma Fiat Toro, de cor branca, quando foi surpreendido por homens em um Fox, de cor prata, atirando contra a picape.

Eliston foi atingido pelos disparos. Baleado, revidou os disparos, acertou um dos pistoleiros no braço e perfurou a lataria do Fox, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ele chegou a ser socorrido pela esposa e encaminhado para o hospital, mas veio à óbito. Segundo a esposa, seu marido vinha recebendo ameaças. O pistoleiro baleado fugiu e possivelmente buscou atendimento médico no lado paraguaio.

Fox, de cor prata, utilizado no crime pelos pistoleiros, foi encontrado abandonado pela Polícia Militar, com marcas de disparo e carregado com abraçadeira, alicate e escadas.

De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil em Dourados, Erasmo Cubas, através do veículo abandonado foi possível descobrir por onde os cinco envolvidos teriam passado no município de Dourados. Eles permaneceram pelo menos uma semana na cidade.

"As nossas equipes avançaram nas investigações, passaram a analisar o veículo abandonado e através desse veículo nós chegamos a indicação de um local onde os suspeitos poderiam ter passado. Nesse local a gente conseguiu imagem de um desses suspeitos e passamos a diligenciar algumas hospedarias da cidade, pois era uma pessoa de fora, sem nenhum vínculo com a cidade de Dourados, e, a princípio, de origem estrangeira. Em determinado local nós encontramos onde esse cara se hospedou e daí a gente passou a dirigir-se a ir no sítio qualificado. Com isso, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, eles estavam em cinco pessoas no planejamento e execução desse crime e teriam ficado em locais diferentes, ao menos uma semana na cidade, planejando a execução do crime", explicou o delegado da SIG, Erasmo Cubas.

A polícia apreendeu duas armas de Eliston, 9 milímetros e pistola 380, utilizadas no crime.