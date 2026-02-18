Homem reage a abordagem e acaba morto pelo Choque no interior

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Homem, de 48 anos, popularmente conhecido como "Zaroio", morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na manhã desta quarta-feira de Cinzas (18), em Rio Verde de Mato Grosso, município localizado a 203 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os militares deram voz de abordagem ao indivíduo, mas, ele desobedeceu e disparou contra os policiais. Em seguida, os policiais revidaram, balearam e desarmaram o rapaz.

Ele foi socorrido pelos militares e encaminhado a unidade hospitalar do município, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em nota enviada à imprensa, o Choque não detalhou a dinâmica do confronto, ocasião, local e crime cometido momentos antes da abordagem. Coletiva de imprensa está marcada para as 15h30min desta quarta-feira (18) para detalhar o confronto.

Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local dos fatos para preservar o local, recolher os indícios do confronto e realizar a perícia.

"A ocorrência foi formalmente registrada, sendo adotadas todas as providências legais e administrativas pertinentes, incluindo a preservação do local dos fatos, acionamento da perícia técnica, apreensão dos instrumentos relacionados ao evento e comunicação às autoridades competentes, em observância aos protocolos institucionais", informou o Batalhão de Choque por meio de nota.

"Zaroio" tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e indícios de vínculo com organização criminosa.

ESTATÍSTICA

Ao todo, 15 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.