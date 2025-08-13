Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

POLÍCIA

Homem tenta matar esposa a facadas e é preso no interior do Estado

O crime ocorreu em Paranaíba e foi registrado como tentativa de feminicídio

Tamires Santana

Tamires Santana

13/08/2025 - 10h00
Na tarde desta terça-feira (12), um homem  de 37 anos foi preso, após tentar matar a companheira, de 44 anos, a facadas na cidade de Paranaíba, distante aproximadamente 408 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu cerca de uma hora antes da prisão em uma residência localizada às margens da BR-158.

Para a polícia, a vítima relatou que, o autor começou a agredi-la com a faca após um episódio de ciúmes. Os golpes atingiram as costas, o rosto e o queixo da mulher, que mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir do local em sua motocicleta, pedir socorro a populares e foi encaminhada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

Com a denúncia, os investigadores começaram as buscas e localizaram o autor, que foi preso em flagrante menos de uma hora após o crime. A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

Conforme a polícia, esse é um caso de tentativa de feminicídio, no qual a vítima conseguiu buscar ajuda e que o crime não se concretizou, entretanto, o fato acende o alerta para que as vítimas denunciem qualquer tipo de agressão. Isso porque, este ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. Veja:

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima. Ela foi assassinada a facadas pelo marido dentro de casa, em Ribas do Rio Pardo.

No dia 3 de agosto, Salvadora Pereira foi a 21ª vítima, ao ser assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro, em uma propriedade rural de Corumbá, onde ambos eram caseiros. O casal estava na residência com cinco crianças, com idades entre 2 e 8 anos, e bebiam quando, por motivos que não foram informados, iniciaram uma discussão e o companheiro a matou.

Completando a estatística, no dia 9 de agosto, Letícia Araújo, 25 anos, foi morta atropelada pelo marido, Vitor Ananias, 25. Esse foi o 22° caso de feminicídio do ano e autor do crime foi preso.

Coxim

Mãe tenta impedir filha de denunciar estupro cometido por padrasto e é presa

Autor também foi preso; A adolescente foi encaminhada para exame e procedimentos médicos

07/08/2025 18h30

Equipe policial foi até a casa onde a família vivia

Equipe policial foi até a casa onde a família vivia Foto: Policia Civil

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (7), em Coxim, município há 254 km da capital, após tentar impedir que a filha de 14 anos denunciasse o estupro cometido pelo padrasto, de 30 anos. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (6).

A denúncia foi feita de forma anônima ao Conselho Tutelar, que acionou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) durante o Dia D da Operação Shamar, voltada ao enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. 

A equipe policial foi até a casa da família, durante depoimento a adolescente confirmou o abuso e também relatou que havia ingerido bebida alcoólica, do tipo cachaça, fornecida pela própria mãe na mesma noite do crime, o que levou à tipificação do caso como estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada para exame pericial e atendimento médico.

O padrasto foi preso em flagrante. Após a prisão, a mãe da adolescente passou a coagir a filha e o denunciante anônimo, na tentativa de silenciar o caso. Com isso, ela também foi autuada em flagrante por coação no curso do processo.

A perícia esteve no local dos fatos para os levantamentos técnicos. O caso segue em investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim.

Extorsão e sequestro

Jovem de Campo Grande é preso por ligação com sequestro ocorrido em SP

O crime aconteceu em 2023, além dele, mais três envolvidos foram presos na Capital paulista

07/08/2025 17h15

Garras prendeu envolvido nesta quinta-feira

Garras prendeu envolvido nesta quinta-feira Foto: Divulgação

Um jovem, de 26 anos, de Campo Grande foi preso, nesta quinta-feira (7), por envolvimento em um sequestro realizado em São Paulo (SP) em 2023. Além dele outros 3 envolvidos foram presos na capital paulista, sendo um deles sobrinho da vítima.

A operação foi deflagrada pela delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo (DAS) e contou com  o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS). 

Coforme o delegado da unidade, Roberto Guimarães, o crime aconteceu no dia 16 de outubro de 2023 em São Paulo, na época,  o dinheiro de resgate da vítima foi transferido para conta bancária de um morador de Campo Grande.

"O jovem de Campo Grande recebeu um valor de R$ 10 mil na conta em 2023, não temos muitas informações de como descobriram a relação desse rapaz com o sequestradores, apenas recebemos o mandato de prisão e cumprimos", contou. 

Além desse rapaz, em São Paulo foram presos dois homens, sendo um sobrinho da vítima que seria o 'cabeça' do sequestro, e uma mulher. Todos ficarão presos temporariamente por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias.  

Em depoimento, o jovem de Campo Grande negou envolvimento no crime, mas confirmou que conhece os três presos em São Paulo. O caso segue em investigação pela delegacia de SP. 

