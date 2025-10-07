Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

CAIOBÁ - CAMPO GRANDE

Idoso é assassinado a facadas, pauladas e é enterrado em quintal

Autor, de 23 anos, confessou o crime, disse que "matou porque deu vontade" e foi preso pelo Batalhão de Choque (BPMChoque)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/10/2025 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Idoso, de 75 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a facadas e pauladas, na noite desta segunda-feira (7), na rua Ignes Corrêa da Costa, bairro Caiobá, em Campo Grande.

Após o crime, seu corpo foi enterrado no quintal de uma casa. O autor, de 23 anos, é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada.

Conforme apurado pela reportagem, o autor estava sentado em frente a sua casa, quando viu um idoso, conduzindo uma bicicleta elétrica, transportando materiais recicláveis. Ele chamou a atenção do senhor, oferecendo-lhe algumas latas de alumínio que estariam nos fundos da residência.

De acordo com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), quando entrou no fundo da casa com a vítima, o autor afirmou que, naquele momento, sentiu vontade de matá-la.

Mas, antes de cometer o assassinato, movimentou uma câmera de segurança para que o crime não fosse registrado.

Em seguida, agrediu, chutou, derrubou, enforcou e deu um golpe mata-leão no idoso. A vítima ainda conseguiu se desvencilhar, momento em que o autor sacou uma faca e desferiu três golpes na região do tórax.

O idoso caiu no chão, quando o autor pegou uma barra de ferro e desferiu dez golpes por todo o corpo.

Em seguida, ao perceber o óbito, o criminoso enterrou o corpo no quintal de sua residência, cobrindo-o com panos, para evitar que seus familiares descobrissem.

O irmão do rapaz relatou que foi-lhe oferecida uma bicicleta elétrica, o que achou estranho. Logo depois, viu que havia um volume de terra remexido nos fundos da casa.

A mãe do autor viu manchas de sangue na terra e, ao questionar o autor, ele respondeu que seria melhor ela não olhar. Ainda assim, remexeu a terra e viu que tinha um cadáver humano ali.

Segundo o BPMChoque, durante varredura no terreno ao lado, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular.

O aparelho recebeu a ligação do filho do dono do celular, ou seja, do filho da vítima, momento em que os policiais atenderam, explicaram a situação e pediram para que a família fosse até o local reconhecer a vítima do homicídio.

O autor confessou o crime, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de PoLícia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Posteriormente, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar procedimentos periciais e retirada do corpo.

Duplo assassinato

Com mais duas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025

Dois homens foram assassinados, com mais de 10 tiros, no Danúbio Azul

01/10/2025 12h00

Compartilhar
Duplo homicídio em Lava Jato

Duplo homicídio em Lava Jato Foto: TopMídiaNews

Continue Lendo...

Campo Grande foi palco de mais duas execuções.

Dois homens foram assassinados, na noite desta terça-feira (30), em um lava-jato localizado no cruzamento das ruas São Luiz de Cáceres x Álvares Penteado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os rapazes estavam na calçada do estabelecimento, quando dois homens chegaram atirando, sendo um em um carro e o outro em uma moto. Mais de dez tiros foram disparados contra ambos.

Os autores fugiram após o crime. Ainda não se sabe a motivação das execuções.

Polícia Militar (PMMS), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Polícia Civil) e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Com as duas novas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Civil doa 40 mil munições para a Guarda Civil de Campo Grande

Munições são para uso operacional e de treino e serão utilizadas para aperfeiçoar o trabalho da GCM

25/09/2025 14h25

Compartilhar
Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio e o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga da Silva Assis

Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio e o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga da Silva Assis Divulgação/Polícia Civil - MS

Continue Lendo...

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) doou 40 mil novas munições para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM).

O Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga, em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (24), para a assinatura do termo de doação.

As munições são para uso operacional e de treino e serão utilizadas para aperfeiçoar o trabalho da GCM. O objetivo é aprimorar as ações de segurança preventiva e o monitoramento urbano em Campo Grande.

"A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a integração entre órgãos de segurança pública, visando sempre o fortalecimento das ações conjuntas em benefício da sociedade”, afirmou o delegado-geral, Lupérsio Lucio.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o curso de formação da GCM, em 2022-2023, teve módulo dedicado para a capacitação de armamento e tiro previsto na Portaria nº 9-CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022 da Polícia Federal.

 No fim do curso, os GCMs foram habilitados para o uso de armamento letal e não letal. Atualmente, os armamentos utilizados pela corporação são revólver calibre 38 e escopeta calibre 12

Em 9 de julho de 2024, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) doou 500 pistolas Taurus calibre .40 para a GCM.

As armas foram utilizadas por militares da corporação nos últimos anos. O antigo armamento utilizado pela polícia ostensiva de Mato Grosso do Sul passou para a lista de bens ociosos ou obsoletos, permitindo assim que fosse doado para a GCM. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 1 dia

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT