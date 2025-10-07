Idoso é assassinado a facadas, pauladas e é enterrado em quintal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Idoso, de 75 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a facadas e pauladas, na noite desta segunda-feira (7), na rua Ignes Corrêa da Costa, bairro Caiobá, em Campo Grande.

Após o crime, seu corpo foi enterrado no quintal de uma casa. O autor, de 23 anos, é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada.

Conforme apurado pela reportagem, o autor estava sentado em frente a sua casa, quando viu um idoso, conduzindo uma bicicleta elétrica, transportando materiais recicláveis. Ele chamou a atenção do senhor, oferecendo-lhe algumas latas de alumínio que estariam nos fundos da residência.

De acordo com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), quando entrou no fundo da casa com a vítima, o autor afirmou que, naquele momento, sentiu vontade de matá-la.

Mas, antes de cometer o assassinato, movimentou uma câmera de segurança para que o crime não fosse registrado.

Em seguida, agrediu, chutou, derrubou, enforcou e deu um golpe mata-leão no idoso. A vítima ainda conseguiu se desvencilhar, momento em que o autor sacou uma faca e desferiu três golpes na região do tórax.

O idoso caiu no chão, quando o autor pegou uma barra de ferro e desferiu dez golpes por todo o corpo.

Em seguida, ao perceber o óbito, o criminoso enterrou o corpo no quintal de sua residência, cobrindo-o com panos, para evitar que seus familiares descobrissem.

O irmão do rapaz relatou que foi-lhe oferecida uma bicicleta elétrica, o que achou estranho. Logo depois, viu que havia um volume de terra remexido nos fundos da casa.

A mãe do autor viu manchas de sangue na terra e, ao questionar o autor, ele respondeu que seria melhor ela não olhar. Ainda assim, remexeu a terra e viu que tinha um cadáver humano ali.

Segundo o BPMChoque, durante varredura no terreno ao lado, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular.

O aparelho recebeu a ligação do filho do dono do celular, ou seja, do filho da vítima, momento em que os policiais atenderam, explicaram a situação e pediram para que a família fosse até o local reconhecer a vítima do homicídio.

O autor confessou o crime, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de PoLícia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Posteriormente, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar procedimentos periciais e retirada do corpo.