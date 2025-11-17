Idoso esfaqueado em bar é a 121º vítima de homicídio em 2025

Homem, de 68 anos, identificado apenas como Josué, foi assassinado a facadas, na tarde deste domingo (16), em um bar localizado no bairro União, em Campo Grande. Este é o 121º homicídio registrado no ano de 2025 em Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, o idoso se envolveu em uma briga, com um rapaz, enquanto consumia bebida alcoólica. Em seguida, levou uma facada no ombro esquerdo. O motivo da discussão não foi divulgado. O autor fugiu do local.
O proprietário do bar levou Josué, em seu carro, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, para que fosse socorrido com urgência. Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, durante atendimento médico.
Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) compareceram tanto no local dos fatos, quanto na UPA.
Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no bar, local do esfaqueamento, para isolar a área e realizar a perícia. Após a confirmação do óbito, os militares iniciaram as buscas pelo autor.
O caso foi registrado como Homicídio Simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).
ESTATÍSTICA
Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 380 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 17 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.
Desse número,
- 345 são homens
- 28 mulheres
- 7 não tiveram o sexo divulgado
- 109 são jovens
- 210 são adultos
- 36 são idosos
- 12 são adolescentes
- 6 são crianças
- 7 não tiveram a idade divulgada
- 121 ocorreram em Campo Grande
- 259 ocorreram no interior do Estado
Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (43), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (39), setembro (45), outubro (31) e novembro (17).
HOMICÍDIO
Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.
Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.
Veja os tipos de homicídio doloso:
- Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
- Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
- Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida