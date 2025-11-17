Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

campo grande

Idoso esfaqueado em bar é a 121º vítima de homicídio em 2025

Idoso se envolveu em uma briga com um rapaz enquanto consumia bebida alcoólica e, em seguida, levou a facada

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/11/2025 - 11h00
Homem, de 68 anos, identificado apenas como Josué, foi assassinado a facadas, na tarde deste domingo (16), em um bar localizado no bairro União, em Campo Grande. Este é o 121º homicídio registrado no ano de 2025 em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o idoso se envolveu em uma briga, com um rapaz, enquanto consumia bebida alcoólica. Em seguida, levou uma facada no ombro esquerdo. O motivo da discussão não foi divulgado. O autor fugiu do local.

O proprietário do bar levou Josué, em seu carro, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, para que fosse socorrido com urgência. Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, durante atendimento médico. 

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) compareceram tanto no local dos fatos, quanto na UPA.

Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no bar, local do esfaqueamento, para isolar a área e realizar a perícia. Após a confirmação do óbito, os militares iniciaram as buscas pelo autor.

O caso foi registrado como Homicídio Simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 380 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 17 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 345 são homens
  • 28 mulheres
  • 7 não tiveram o sexo divulgado
  • 109 são jovens
  • 210 são adultos
  • 36 são idosos
  • 12 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 121 ocorreram em Campo Grande
  • 259 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (43), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (39), setembro (45), outubro (31) e novembro (17).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

  • Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
  • Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
  • Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida

APARECIDA DO TABOADO

Mulher é morta a facadas e filho é suspeito do crime; 2º feminicídio em 24h

Dois suspeitos, de 18 e 20 anos, foram presos em flagrante pela PM

05/11/2025 11h45

Movimentação de policiais militares na frente da residência

Movimentação de policiais militares na frente da residência Foto: Divulgação/PM

Mulher, de 43 anos, foi morta a facadas, na noite desta terça-feira (4), em sua casa, localizada no Jardim Redentora, em Aparecida do Taboado, município situado a 457 quilômetros de Campo Grande.

Este é o segundo feminicídio, em 24 horas, em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado chega a 34 assassinatos de mulheres em 2025.

Conforme apurado pela reportagem, um rapaz, de 18 anos, chegou na casa da vítima perguntando por ela, com uma faca na mão.

Na residência, estavam um homem de 20 anos e a vítima. Quando a mulher saiu para ver o que estava acontecendo, foi golpeada no pescoço.

Segundo a polícia, a suspeita é de que o rapaz de 18 anos, autor do assassinato, seja filho dela. Ou seja, ele teria matado a própria mãe.

A Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar no local, encontrou os dois homens na calçada. Ambos foram presos em flagrante pelo crime de feminicídio, mas, negam envolvimento no crime.

Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas, ela faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Além da PM, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e funerária estiveram no local para prender os autores, isolar a área, coletar vestígios do assassinato, realizar a perícia e recolher o corpo.

A faca utilizada no crime foi localizada sob o banco de uma motocicleta que estava na casa. Durante a perícia, foi encontrada uma camiseta azul com vestígios de sangue no quarto onde os dois rapazes moravam. Ambos objetos foram recolhidos para perícia.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 34 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 5 de novembro 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

DOURADOS (MS)

Ladrão invade casa, rouba botijão de gás e acaba morto pela PM

Rogério Borges dos Santos, de 40 anos, morreu em confronto com policiais militares neste domingo (2) de Finados

03/11/2025 10h30

Ocorrência de morte decorrente de intervenção legal de agente do estado em Dourados

Ocorrência de morte decorrente de intervenção legal de agente do estado em Dourados Foto: Leandro Holsbach/Dourados News

Rogério Borges dos Santos, de 40 anos, morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite deste domingo (2), por volta das 19h40min, em uma residência localizada às margens da BR-163, em Dourados, município situado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um morador acionou a PM, via 190, após dois indivíduos invadirem sua residência para roubar um botijão de gás.

Mas, quando viaturas chegaram no local, ambos tinham fugido. A polícia coletou as informações, soube da cor das roupas dos ladrões e iniciou as buscas pela dupla, mas, neste momento, não encontrou nada.

De acordo com o boletim de ocorrência, mais tarde, por volta das 22h, a polícia foi acionada novamente por outro morador, que disse que os rapazes retornaram ao local para dar continuidade nos furtos.

Com isso, a polícia voltou ao local dos fatos e visualizou um indivíduo com mesma roupa citada anteriormente. Os militares deram voz de abordagem - com sinais luminosos e sonoros da viatura -, pediram que ele levantasse as mãos e se entregasse.

Mas, ele desobedeceu, continuou correndo em direção à área de mata, quando sacou a arma e atirou contra a equipe.

Para se defenderem, os policiais revidaram, balearam com quatro tiros no tórax e desarmaram o criminoso.

Ele foi socorrido até o Hospital da Vida, mas,não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O comparsa fugiu e não foi localizado pelos militares.

O caso foi registrado como “desobediência, homicídio simples na forma tentada e morte decorrente de intervenção legal de agente do estado” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 3 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

