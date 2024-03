Infiltrado de Brazão no PSOL superdimensionou atuação de Marielle contra milícias, diz Lessa

Troca de tiros

Ação correu durante ronda policial próximo a uma conveniência

Um jovem identificado como Mikael do Santos Nunes, de 22 anos, foi morto na madrugada deste domingo (24), no Bairro Moreninha III, em Campo Grande durante confronto com a polícia. Fatalidade aconteceu durante uma troca de tiros com a Força Tática da Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, rondas eram realizadas pela equipe tática na região quando um rapaz foi avistado saindo de uma conveniência onde se concentravam diversas pessoas, localizada no cruzamento da Rua José Luís Inácio com a Avenida Araticum. Segundo o relato do boletim, o homem seguiu rumo a Travessa Mirindiba, em atitude suspeita ele parecia querer de desfazer de algo não identificado.

Conforme os policiais, diante da situação, a equipe seguiu para a abordagem, quando foram surpreendidos por um disparo feito pelo rapaz posteriormente identificado como Mikael, que correu para a Rua Baguari com uma arma de fogo nas mãos.



Os policiais deram ordem de parada e solicitaram que o jovem largasse a arma, porém segundo os participantes da ação, Mikael seguiu correndo disparando diversas vezes contra a equipe, que reagiram atirando. O rapaz foi atingido na região do tórax.

Ainda segundo as informações do registro policial, Mikael dos Santos chegou a receber socorro, realizado pelos próprios policiais, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Moreninha. O óbito foi constatado durante a madrugada por volta das 2h da manhã.

No boletim as informações dão conta de que foram localizados a quantia de R$ 473 em dinheiro, um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma intacta e também cinco porções de entorpecente, sendo quatro de cocaína e uma de maconha.

Morto durante o confronto, Nunes conta com passagens pela polícia por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada ( Depac) Cepol.