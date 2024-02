Integrante de organização criminosa é preso na fronteira entrando no país

Encontrado

A criança segue em observação na Santa Casa; mãe compareceu à delegacia e prestou depoimento.

O padrasto do bebê de 2 anos e cinco meses que segue internado na Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo, foi preso pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de hoje (30), na BR-262, próximo a Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais abordaram o suspeito que não possuía documentos e demonstrou nervosismo. Ao ser questionado, ele tentou diversas vezes dar dados falsos para equipe policial, não sendo possível sua identificação.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Polícia Civil em Terenos, quando foi identificado como suspeito de agredir uma criança de 2 anos, em Campo Grande.

Ele foi encaminhado a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde se encontra à disposição da justiça.



Bebê de 2 anos internada em estado grave



As agressões aconteceram na terça-feira passada, quando o menino deu entrada com traumatismo craniano. Ao passar por exames clínicos, constatou-se que a criança estava com lesões no pulmão, hematomas no abdômen e escoriações nos membros inferiores.

Após deparar com as marcas de agressões no corpo da criança, o médico acionou a polícia. A mãe da criança de 19 anos, chegou a ser intimada na semana passada, mas acabou desaparecendo. Na tarde de ontem (29), ela prestou depoimento na Depca.

O caso segue em investigação.



