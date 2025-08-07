Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Extorsão e sequestro

Jovem de Campo Grande é preso por ligação com sequestro ocorrido em SP

O crime aconteceu em 2023, além dele, mais três envolvidos foram presos na Capital paulista

Taynara Menezes

07/08/2025 - 17h15
Um jovem, de 26 anos, de Campo Grande foi preso, nesta quinta-feira (7), por envolvimento em um sequestro realizado em São Paulo (SP) em 2023. Além dele outros 3 envolvidos foram presos na capital paulista, sendo um deles sobrinho da vítima.

A operação foi deflagrada pela delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo (DAS) e contou com  o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS). 

Coforme o delegado da unidade, Roberto Guimarães, o crime aconteceu no dia 16 de outubro de 2023 em São Paulo, na época,  o dinheiro de resgate da vítima foi transferido para conta bancária de um morador de Campo Grande.

"O jovem de Campo Grande recebeu um valor de R$ 10 mil na conta em 2023, não temos muitas informações de como descobriram a relação desse rapaz com o sequestradores, apenas recebemos o mandato de prisão e cumprimos", contou. 

Além desse rapaz, em São Paulo foram presos dois homens, sendo um sobrinho da vítima que seria o 'cabeça' do sequestro, e uma mulher. Todos ficarão presos temporariamente por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias.  

Em depoimento, o jovem de Campo Grande negou envolvimento no crime, mas confirmou que conhece os três presos em São Paulo. O caso segue em investigação pela delegacia de SP. 

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por homicídio em Campo Grande

O crime ocorreu na noite de ontem (29), por volta das 21 horas

31/07/2025 11h00

Homem é preso em flagrante por homicídio em Campo Grande

Homem é preso em flagrante por homicídio em Campo Grande FOTO: Divulgação PCMS

Na quarta-feira (30), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um homem de 35 anos apontado como autor do homicídio que vitimou Josias Francisco da Silva, de 40 anos.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na noite de terça-feira (29), por volta das 21 horas, no cruzamento das ruas Miguel Couto e Joaquim Manoel de Carvalho, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

A vítima foi encontrada caída na calçada, com pelo menos sete perfurações por arma branca. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A polícia foi acionada e iniciaram as investigações que levaram a identificação e localização do autor. Além disso, testemunhas ouvidas relataram que tanto a vítima quanto o autor eram pessoas em situação de rua.

Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram a identificar o autor, que fugiu de bicicleta logo após o crime. Ele foi localizado em um centro de acolhimento para a população em situação de rua. 

Durante a abordagem, o indivíduo confessou o crime e foi preso em flagrante por homicídio simples. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

FEMINICÍDIOS

Em quase 7 meses, Mato Grosso do Sul já registrou 19 feminicídios

Ao longo de 2024, foram registrados 35 casos de feminicídio em MS; e esse ano, em quase 7 meses, o Estado já registrou 19 crimes dessa natureza

29/07/2025 12h30

Na foto estão Vanessa Eugênia e a filha Sophie, Graciane de Souza Silva,Vanessa Ricarte, Thacia Paula Ramos, Doralice Silva e Ivone Barbosa, todas vítimas de feminicídio em 2025

Na foto estão Vanessa Eugênia e a filha Sophie, Graciane de Souza Silva,Vanessa Ricarte, Thacia Paula Ramos, Doralice Silva e Ivone Barbosa, todas vítimas de feminicídio em 2025 FOTO: Reprodução

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS), de  1° de janeiro de 2025 até dia 28 de julho de  2025, o Estado  já registrou 19 casos de feminicídio.

Ainda conforme a Sejusp/MS, o número já é maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando de janeiro a julho, Mato Grosso do Sul registrou 12 feminicídios. Durante os 12 meses do ano passado, foram 35 feminicídios registrados.

No Estado, os casos envolvem uma diversidade de armas utilizadas pelos agressores e entre os principais instrumentos, destacam-se as armas de fogo, como pistolas e revólveres, além de armas brancas como facas e machados. Alguns casos também incluem espancamentos e enforcamento.

Confira a cronologia dos casos:

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

Por último, completando a estatística dos feminicídios registrados desde o início do ano até agora em Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (25), Juliete Vieira, de 35 anos, foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos.

O golpe fatal atingiu o pescoço de Juliete, que começou a perder muito sangue. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou realizar os primeiros socorros, mas constataram o óbito da vítima. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

Esse foi o 19° caso de feminicídio no Estado do dia 1° de janeiro de 2025 até o mês de julho do mesmo ano.

