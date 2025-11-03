Ladrão invade casa, rouba botijão de gás e acaba morto pela PM

Ocorrência de morte decorrente de intervenção legal de agente do estado em Dourados - Foto: Leandro Holsbach/Dourados News

Rogério Borges dos Santos, de 40 anos, morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite deste domingo (2), por volta das 19h40min, em uma residência localizada às margens da BR-163, em Dourados, município situado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um morador acionou a PM, via 190, após dois indivíduos invadirem sua residência para roubar um botijão de gás.

Mas, quando viaturas chegaram no local, ambos tinham fugido. A polícia coletou as informações, soube da cor das roupas dos ladrões e iniciou as buscas pela dupla, mas, neste momento, não encontrou nada.

De acordo com o boletim de ocorrência, mais tarde, por volta das 22h, a polícia foi acionada novamente por outro morador, que disse que os rapazes retornaram ao local para dar continuidade nos furtos.

Com isso, a polícia voltou ao local dos fatos e visualizou um indivíduo com mesma roupa citada anteriormente. Os militares deram voz de abordagem - com sinais luminosos e sonoros da viatura -, pediram que ele levantasse as mãos e se entregasse.

Mas, ele desobedeceu, continuou correndo em direção à área de mata, quando sacou a arma e atirou contra a equipe.

Para se defenderem, os policiais revidaram, balearam com quatro tiros no tórax e desarmaram o criminoso.

Ele foi socorrido até o Hospital da Vida, mas,não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O comparsa fugiu e não foi localizado pelos militares.

O caso foi registrado como “desobediência, homicídio simples na forma tentada e morte decorrente de intervenção legal de agente do estado” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 3 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.