Polícia

DOURADOS (MS)

Ladrão invade casa, rouba botijão de gás e acaba morto pela PM

Rogério Borges dos Santos, de 40 anos, morreu em confronto com policiais militares neste domingo (2) de Finados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/11/2025 - 10h30
Rogério Borges dos Santos, de 40 anos, morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite deste domingo (2), por volta das 19h40min, em uma residência localizada às margens da BR-163, em Dourados, município situado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um morador acionou a PM, via 190, após dois indivíduos invadirem sua residência para roubar um botijão de gás.

Mas, quando viaturas chegaram no local, ambos tinham fugido. A polícia coletou as informações, soube da cor das roupas dos ladrões e iniciou as buscas pela dupla, mas, neste momento, não encontrou nada.

De acordo com o boletim de ocorrência, mais tarde, por volta das 22h, a polícia foi acionada novamente por outro morador, que disse que os rapazes retornaram ao local para dar continuidade nos furtos.

Com isso, a polícia voltou ao local dos fatos e visualizou um indivíduo com mesma roupa citada anteriormente. Os militares deram voz de abordagem - com sinais luminosos e sonoros da viatura -, pediram que ele levantasse as mãos e se entregasse.

Mas, ele desobedeceu, continuou correndo em direção à área de mata, quando sacou a arma e atirou contra a equipe.

Para se defenderem, os policiais revidaram, balearam com quatro tiros no tórax e desarmaram o criminoso.

Ele foi socorrido até o Hospital da Vida, mas,não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O comparsa fugiu e não foi localizado pelos militares.

O caso foi registrado como “desobediência, homicídio simples na forma tentada e morte decorrente de intervenção legal de agente do estado” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 3 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

TENTATIVA DE FURTO

Polícia prende mais dois envolvidos em invasão no Shopping Norte Sul

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada no domingo (19), dia do crime

21/10/2025 08h25

Sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant

Sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) prenderam, na madrugada desta terça-feira (21), dois dos envolvidos na tentativa de furto em joalheria no Shopping Norte Sul Paza, ocorrida na manhã de domingo (19).

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada anteontem, dia do crime.

Coletiva de imprensa, sobre o caso, será realizada às 9h desta terça-feira (21), na sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant. 

O FURTO

Homens invadiram e tentaram furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e os assaltantes não conseguiram levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. O segundo envolvido do crime, até então, estava foragido até segunda-feira (20), mas, foi preso, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

AMAMBAI (MS)

Polícia Militar apreende 20 toneladas de maconha em meio a carga de milho

Homem, de 36 anos, confessou que foi contratado por R$ 40 mil para transportar a droga de MS até SC

18/10/2025 08h35

20 toneladas de maconha: eesta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025

20 toneladas de maconha: eesta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025 Divulgação/PMR

Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 20.270 kg de maconha, nesta sexta-feira (17), no KM-63 da MS-386, entre Amambai e Ponta Porã, trecho localizado a cerca de 320 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma carga de milho em um caminhão-trator Mercedes-Benz acoplado a dois semirreboques. Segundo a PMR, o prejuízo foi de R$ 40 milhões ao crime organizado.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Tenente-Coronel Vinícius de Souza Almeida, esta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a MS-386, quando interceptaram o caminhão. Durante a abordagem, o condutor, de 36 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem. Ele informou que estava transportando o milho de Rio Brilhante (MS) a Laurentino (SC), trecho de 1.072 quilômetros entre uma cidade e outra.

Em seguida, os policiais resolveram vistoriar a carga no baú do caminhão e perceberam forte odor semelhante à maconha. Ao removerem parte do milho, encontraram inúmeros tabletes de maconha camuflados entre os grãos.

Com o flagrante, o condutor confessou que foi contratado por R$ 40 mil, por um cidadão de Ponta Porã (MS), para transportar a droga até Santa Catarina. O homem estava acompanhado de uma mulher de 27 anos.

Após pesagem, constatou-se que havia 28 toneladas de milho e 20 toneladas de maconha no caminhão.

O casal, o entorpecente e o veículo foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 12.438 quilos de cocaína, 459.746 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 18 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

