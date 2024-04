Mãe e filho morrem em colisão entre dois veículos na BR-163

Mãe, de 21 anos, e o filho, de 1 ano e 6 meses, morreram e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão entre dois veículos, na noite desta terça-feira (23), no KM-626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste, município localizado a 139 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a caminhonete Toyota Hilux, com quatro passageiros e o carro Fiat Uno, onde também estavam quatro pessoas, seguiam sentido norte na BR-163, quando a SW4 bateu na traseira do Uno. Com isso, ambos perderam o controle da direção e capotaram no acostamento.

De acordo com o motorista da Hilux, que estava retornando de Campo Grande, não foi possível enxergar o Uno, pois o carro estaria com a lanterna queimada.

Mãe e filho que morreram estavam no Uno.

“Caso seja constatado que o motorista da caminhonete estava dirigindo com a velocidade acima do permitido, ele poderá ser indiciado por homicídio culposo, conforme o código de trânsito brasileiro. Assim como o motorista do Uno, se ficar evidenciado que ele estava com uma das lanternas queimadas e por conta disso o outro condutor não o enxergou, ele também será responsabilizado na medida de sua culpabilidade”, explicou o delegado Matheus Vital.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente para responsabilizar os eventuais culpados. Caminhonete e Uno serão periciados pelas autoridades.