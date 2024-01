Uma menina de 2 anos, morreu afogada na noite de ontem (13) na piscina de um espaço de festas, localizado em uma chácara no município de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Segundo relatos da Polícia Civil, a garota se afogou quando familiares socorriam um parente, que teria se machucado em uma partida de vôlei.

Conforme informações da polícia, a criança estava com familiares no espaço de festas comemorando o aniversário da bisavó. Em determinado momento da confraternização, um primo da família teria quebrado o braço e uma partida de vôlei. Os familiares foram socorrê-lo, mas em determinado momento a criança saiu de perto dos pais. Ela foi encontrada desacordada afogada na piscina.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada no local, mas ao chegarem no hospital, o falecimento da menina foi constatado pelos médicos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim como morte a esclarecer.