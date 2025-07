Menino de 3 anos realiza sonho de ser policial civil por um dia

Queima de arquivo

Pistoleiro que efetuou a execução ainda se encontra foragido

Foi preso na tarde de ontem (3) o mandante do assassinato de Jeferson Fiori da Silva Ferrari, morto em 10 de junho no Jardim Los Angeles.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão temporária contra o criminoso de 30 anos.

Na ocasião, foram apreendidos diversos pinos de cocaína e porções de pasta base na casa do mandante, que além da prisão temporária, teve prisão em flagrante decretada por tráfico de drogas.

À polícia, o suspeito negou ter encomendado a morte de Jeferson, mas indicou o pistoleiro que cometeu o crime.

Investigações da DHPP apontam que o que atirador trabalha com pistolagem e, assim como a vítima e o suposto mandante, teria envolvimento com o narcotráfico. Há um mandando de prisão temporária aberto em nome do criminoso que se encontra foragido.

Tanto o mandante quanto o pistoleiro são suspeitos de terem participado da execução de pelos menos duas pessoas além de Jeferson. Esses crimes teriam ocorrido em Campo Grande entre 2024 e 2025 e seriam motivados por queima de arquivo.

Relembre o caso

Um homem de 27 anos, identificado como Jeferson Fiori da Silva Ferrari, foi executado a tiros, no fim da manhã do dia 10 de junho, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente para atender um caso de lesão corporal. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão, ainda com sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas quando chegou, foi constatado o óbito.

Em levantamentos iniciais, policiais questionaram pessoas que estavam pelo local, mas todas afirmaram que não testemunharam o crime e não prestaram informações que ajudasse na investigação.

Câmera de segurança instalada em uma residência nas proximidades registrou parcialmente a ação criminosa. No vídeo, é possível ver que Jeferson caminha pela rua, quando uma pessoa em uma motocicleta se aproxima e a vítima cai ao chão. O suspeito fugiu do local em seguida.

Segundo a Polícia Civil, foi constatado três ferimentos provocados por arma de fogo na vítima, sendo dois do lado direito das costas e uma na região pélvica, no lado direito.

Investigações da DHPP apontaram que o mandante do crime seria um traficante de drogas e que a vítima trabalhava para ele. A morte teria sido encomendada após Jeferson ameaçar denunciar o "patrão" à polícia depois de terem se desentendido por conta de dívidas.

O inquérito apurou ainda que a vítima teria dito o nome do autor dos disparos no momento em que foi executada: “Macaco”.

Assine o Correio do Estado