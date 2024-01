Primeira semana de 2024 inicia com o registro de mais um caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Luciene Braga, de 50 anos, primeira vítima do ano, foi assassinada a pauladas pelo marido, Airton Barbosa Louriano, de 45 anos, no município de Sidrolândia. O autor já possuía oito passagens criminais por violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, Luciene deu entrada no hospital na manhã de quarta-feira (3), já “sem os sinais vitais e apresentando certa rigidez cadavérica”. O principal suspeito, marido da vítima, foi preso em flagrante.

O autor já possuía uma ficha criminal extensa, por: incêndio qualificado (violência doméstica), duas lesões corporais dolosas (violência doméstica); quatro ameaças (violência doméstica), injúria (violência doméstica) e vias de fato (violência doméstica).

Ainda segundo a delegada do caso, Bárbara Fachetti, titular da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, a vítima tinha uma medida protetiva de urgência em desfavor do autor, que ainda tentou se esquivar do crime.

“Em entrevista preliminar, ele confessou que estava com a vítima, mas que ela teria sido vítima de um assalto, no momento em que ele saiu para comprar cigarro e cerveja. Essa versão apresentou certa contradição e, com base em depoimento de outras testemunhas. No local do crime, havia lençol e uma camiseta masculina suja de sangue. Ele não soube explicar a origem e nem por quê suas mãos estavam com lesões”, explica a delegada.

Diante dos fatos, o autor que teve a prisão em flagrante passou hoje (5), por audiência de custódia. A justiça determinou que ele continue preso preventivamente.

Por fim, a delegada afirma que as investigações continuam no intuito de esclarecer melhor o real motivo do crime ter acontecido.

Cabe destacar que a vítima, Luciene Braga, também tinha diversas passagens criminais, por: ameaça; desobediência; destruição, subtração ou ocultação de cadáver; homicídio simples; lesão corporal dolosa; perturbação do trabalho ou sossego alheio; vias de fato; lesões corporais recíprocas; posse irregular de arma de fogo; tráfico de drogas e homicídio simples na forma tentada.



Histórico

Em julho de 2021, Luciene confessou o assassinato do próprio tio, Justino Morale, de 65 anos, em Sidrolândia. O idoso já estava desaparecido há cerca de um ano, quando o corpo dele foi encontrado enterrado no quintal de uma residência do bairro São Bento. Na ocasião, Luciene confessou que matou a vítima a marteladas durante uma bebedeira.

Assine o Correio do Estado.