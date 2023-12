km 481

Os policiais descobriram 11 inflações no veículo e multaram o condutor em R$2.670,65

Um motorista de 44 anos e sem uma perna foi flagrado na manhã de hoje (11), dirigindo um caminhão de melancias sem adaptação, na BR-163, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o veículo estava sem placas traseiras e tinha 11 inflações de trânsito.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi parado no km 481, próximo a Uniderp Agrárias. Durante o sinal de parada dos policiais, o motorista avançou 100 metros à frente. Os policiais deram sinal para o motorista dar marcha ré, mas não foram obedecidos.

Ao se aproximarem do caminhão de melancias, os policiais flagraram que o caminhoneiro não tinha uma das pernas e nem usava prótese, o que dificultou acionar a embreagem.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B. Ao analisar o veículo, depararam que o caminhão não tinha placas traseiras e as da frente eram dobradas. As luzes do veículo e o tacógrafo estavam irregulares. Além do condutor, tinha um passageiro que estava habilitado na categoria D, e informou aos agentes da PRF que ambos se revezavam na condução.

Questionado pelos policiais, o caminhoneiro alegou que tinha saído de São Paulo e já tinha percorrido mais de mil quilômetros, com objetivo de chegar até a cidade de Rondonópolis (MT).

Os policiais identificaram 11 infrações no veículo e receberam cinco multas administrativas de R$2.670,65. Os policiais apenas liberaram o veículo após o conserto das placas, farol e para-brisa.



O motorista sem uma perna tem até cinco dias para regularizar o veículo, sob pena de multa.