Múcio descarta envolvimento de Forças Armadas em atos golpistas

Produto era transportado por motorista de aplicativo, que seguia viagem até Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 93 quilos de cabelo humano na BR-262, próximo a Corumbá, com um motorista de aplicativo. Ele havia saído da cidade sul-mato-grossense e tinha como destino Goiânia (GO), uma viagem de mais de 1,2 mil quilômetros. O produto tinha nota fiscal, porém faltava identificação da origem.



O motorista explicou aos policiais rodoviários federais, durante a abordagem, que ele já havia feito outra viagem com o mesmo tipo de carregamento. Da outra vez, ele não chegou a ser parado. A fiscalização ocorreu por volta das 20h de terça-feira (17) e as autoridades policiais divulgaram o caso nesta quarta-feira (18).



Conforme o condutor, uma proprietária de salão de beleza de Goiânia havia comprado os pacotes de cabelo, que estavam divididos em três volumes, todos especificados em uma nota. “Sendo o produto oriundo de área fronteiriça e com finalidade comercial, constando na nota fiscal remetente e destinatário pessoas físicas e não tendo como comprovar a origem do produto, foi feito contato com servidor da Receita Federal de Corumbá, que orientou a apreensão da mercadoria e encaminhamento para a Receita Federal de Corumbá”, detalhou a PRF, em nota.



Nessa abordagem, somente os três volumes de cabelo, pesando 93 kg, foram apreendidos e o boletim de ocorrência registrado foi de descaminho. O condutor prestou depoimento e foi liberado após ser ouvido.



Conforme apurado com a Receita Federal em Corumbá, a dona do salão de beleza vai ser acionada para prestar esclarecimentos e detalhar qual é a origem do produto, bem como informar se houve importação e não recolhimento de impostos devidos.

Haverá uma análise de notas fiscais e no caso de irregularidade, os cabelos poderão ser doados, ou leiloados futuramente.



Não foi divulgado pelas autoridades o valor possível dos 93 kg de cabelo humano, sendo que praticamente todos eram da cor escura e alguns castanhos. Pela internet, cabelo humano natural ondulado chega a custar R$ 5 mil, com 75 centímetros de tamanho e o peso de um quilo. Caso a Receita Federal apure esse valor, o total apreendido pode custar mais de R$ 460 mil.



De acordo com as autoridades envolvidas na análise de comercialização e fiscalização, esse tipo de mercadoria não é comum de ser localizada na região de fronteira em casos de apreensão. Porém, conforme o motorista que foi parado com o material, esse tipo de comercialização estaria ocorrendo de forma mais intensa.



Salões de beleza especializados podem fazem a compra de cabelo humano e esse tipo de corte precisa ser realizado de forma especializada para garantir a qualidade do produto e a possibilidade de ele ser utilizado na formação de perucas.

