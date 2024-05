Mulher é presa no Paraná por ataque com ácido contra jovem em Jacarezinho

Na manhã desta sexta-feira (24), uma mulher foi presa sob suspeita de atirar ácido no rosto de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23 anos, em Jacarezinho, Paraná. Segundo a Polícia Civil, a suspeita, cujo nome não foi divulgado, confessou o crime e afirmou ter agido por ciúme de seu companheiro, que supostamente trocava mensagens com a vítima.

A prisão ocorreu após a própria suspeita acionar a Polícia Militar, alegando estar sendo perseguida por quatro homens. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil, mostrando a mulher de peruca loira, ajudou na sua identificação.

De acordo com a polícia, Isabelly estava saindo de uma academia no centro de Jacarezinho na tarde de quarta-feira (22) quando foi atacada com uma substância ácida, identificada pela suspeita como uma mistura de soda cáustica e água. Isabelly foi socorrida e está internada em estado grave na UTI do Hospital Universitário de Londrina.

Uma testemunha encontrou um copo e uma sacola preta, supostamente usados no crime, que foram encaminhados para análise pericial. Imagens de câmeras de segurança revelaram que a agressora vestia roupas largas, boné, camisa vermelha, calça preta e uma peruca loira.

A investigação avançou rapidamente após testemunhas e familiares afirmarem que Isabelly não tinha desentendimentos recentes, exceto com seu ex-namorado, que está preso preventivamente. Policiais civis confirmaram que a atual companheira do ex-namorado de Isabelly não retornou para casa nem buscou seu filho na creche na noite do crime.

Com a autorização da avó da suspeita, a polícia realizou buscas na residência e encontrou uma peruca castanha, enquanto a peruca loira usada no ataque estava em posse da suspeita. A avó, ao ver as imagens das câmeras de segurança, reconheceu a neta como a agressora, levando a polícia a solicitar sua prisão preventiva, prontamente deferida pela Justiça.

Em depoimento, a suspeita alegou ter se escondido em um matagal e, ao sentir frio e temer ser perseguida, procurou ajuda em um hotel, onde o funcionário chamou a Polícia Militar. Na delegacia, ela confirmou ter atacado Isabelly por raiva e ciúmes, motivados por mensagens antigas no celular de seu companheiro.

A Polícia Civil informou que a suspeita indicou um matagal onde se desfez das roupas usadas no dia do crime. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado, incluindo motivos fúteis, emboscada, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de substância corrosiva.