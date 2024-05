Mulher fica grávida após ser estuprada e mantida em cárcere por três meses

MAIOR APREENSÃO DO ANO

Droga foi carregada em Dourados e seria levada para o Rio de Janeiro

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 16 toneladas de maconha camufladas em uma carga de melancias, nesta terça-feira (7), em um sítio localizado na zona rural de Dourados, município distante a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, policiais abordavam veículos no KM-280 da BR-163, quando pararam um caminhão carregado com melancias.

Ao ser interrogado pelos agentes, o motorista não soube responder algumas perguntas e entrou em contradição. Com isso, policiais desconfiaram, iniciaram as buscas no veículo e encontraram entorpecentes escondidos na carga de melancias.

Os ocupantes do carro confessaram que carregaram as frutas em Deodápolis e as drogas em um sítio na Linha do Potreirito. A droga seria levada para o Rio de Janeiro.

Os agentes se deslocaram até a propriedade rural e em encontraram mais entorpecentes enterrados.

Ao Correio do Estado, a PRF afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e que mais informações serão divulgadas nas próximas horas.

A apreensão resultou em milhões de prejuízo ao crime organizado.