PF combate lavagem de dinheiro e narcotráfico em MS e SC

FEMINICÍDIO

Ela foi morta com 23 golpes de faca na frente do filho; assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica

Casa em que Alliene foi morta em Dourados (MS) Osvaldo Duarte/Dourados News

Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, morreu esfaqueada pelo ex-marido, Cristian Alexandre Cebeza Henrique, na noite deste domingo (23), na Vila Sulmat, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Ela era ex-guarda municipal em Dourados (MS) e o assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica. Este é o 38º feminicídio, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado pela mídia local, o homem agrediu a mulher com 23 golpes de faca na frente do filho de nove anos, após uma briga. Ele foi preso pela Polícia Militar horas após o crime na casa de sua mãe, na Vila Industrial.

Ela possuía diversos boletins de ocorrência por violência doméstica, ameaça, tentativa de estupro e lesão corporal.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O corpo de Alliene foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), onde será submetido a exame de necrópsia. Em seguida, deve ser liberado para velório e sepultamento.

* Com informações de Dourados News

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial.

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima.

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado.

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 34 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 5 de novembro 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.

Denuncie!