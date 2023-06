PF desarticula esquema que utilizava dados de terceiros para financiar veículos na Capital

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, (15) a Operação Finan, com o objetivo de desarticular esquema de financiamento fraudulento de veículos junto a instituições financeiras de Campo Grande.

Conforme informações da PR, foi cumprido um mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça Federal, que autorizou também o bloqueio de bens do indivíduo suspeito - que teve seu nome preservado - de comandar o esquema de veículos.

Os automóveis denominados “FINAN” são veículos adquiridos por meio de fraude documental ou com a utilização de dados pessoais de terceiros, em financiamentos de longo prazo junto a bancos ou instituições financeiras, com a prévia intenção de não adimplir as prestações previstas no contrato, daí o nome da operação.

“Tais crimes são de competência da Justiça Federal e apurados pela Polícia Federal em virtude do potencial abalo à estabilidade e credibilidade do Sistema Financeiro Nacional, além de causar prejuízos ao patrimônio das instituições financeiras lesadas, com pena de reclusão de dois a seis anos”, informou a PF.

Semelhante

Nesta quarta-feira (14), uma servidora do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foi afastada de suas funções após ser descoberta por fraudes nas transferências de veículos. A servidora chegou a movimentar cerca de R$ 200 mil.

A mulher afastada era Assistente de Vistoria e Identificação Veicular, com um salário estipulado de R$ 6.053, conforme consta no Portal da Transparência. A servidora tinha permissão para assinar Certificados de Registro de Veículo e os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos desde 2014.

Em nota, o Detran informou que o inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Bela Vista a partir da Corregedoria. Além disso, todo o material apurado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município e a servidora afastada de suas funções.

Confira a nota na íntegra:

“A autarquia informa que o Inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Bela Vista a partir de apuração iniciada há mais de um ano pela Corregedoria, quando surgiram suspeitas de irregularidades na Agência do Detran-MS de Bela Vista. Com a constatação das irregularidades, todo o material apurado pela Corregedoria foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Bela Vista.

A servidora alvo da investigação foi afastada de suas funções tão logo foi confirmada o seu envolvimento no esquema, passando a exercer apenas serviços administrativos, sem acesso ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, enfatiza que não compactua com nenhum tipo de irregularidade praticada por agente externo ou interno (servidores), e que comprovada a irregularidade os envolvidos estão sendo e serão punidos de acordo com a Lei", finalizou em nota.

