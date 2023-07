PM mata rapaz de 19 anos, conhecido como Diabólico do Anache 

Policiais militares mataram com um tiro no peito um rapaz de 19 anos de idade, ontem à noite, que teria participado minutos antes do roubo de um carro, no Jardim Anache, bairro situado na saída de Campo Grande para Cuiabá.

O morto teria reagido com tiros a uma abordagem dos policiais assim que localizado.

Registro policial indica que depois do roubo do carro, um Ford Fiesta, os PMs que diligenciavam no bairro localizaram um adolescente que confessou ter visto o assalto e que saberia indicar o endereço dele.

Antes, o garoto disse que o autor do assalto era conhecido na região como “Diabólico do Anache”, que seria perigoso e que reagiria caso os policiais tentassem prendê-lo.

Cinco pessoas teriam participado do assalto, incluindo o adolescente, que disse aos PMs que apenas “acompanhou” o ataque. Logo depois do roubo, Diabólico teria acertado uma coronhada no rosto do dono do carro.

“... narra ainda que o autor seria agressivo e que não perderia para a polícia caso fosse preso e que jogaria pra cima sem dúvida”, diz trecho do boletim de ocorrência acerca do episódio.

Pelo dito no boletim policial, o adolescente entrou na viatura e foi com os policiais até a casa do suspeito, conforme narrado:

“... a PM visualizou um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo adolescente, que feita a tentativa de abordagem, e que de forma abrupta o autor empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado por esses militares e a todo momento o autor corria com as mãos na cintura, após cerca de 200m, foi dada voz de parada não sendo acatada por diversas vezes, em seguida o autor se homiziou [escondeu] em um mata, totalmente escura, ao adentramos no local, em determinado momento o AUTOR DIABOLICO efetuou disparo contra os policiais militares, não restando outra alternativa ao não ser repelir a iminente e injusta agressão sofrida por estes militares, sendo efetuado dois disparos de arma de fogo , não sendo suficientes para cessar os disparos e que DIABOLICO continuou a efetuar mais disparos , não restando outra alternativa a não ser efetuar novos disparos, sendo o autor alvejado na região torácica e cessando a agressão”.

Os policiais disseram ainda que pegaram o ferido e o levaram para Unidade de Pronto Antedimento da Nova Bahia, mas ele não resistiu e lá morreu.

O boletim de ocorrência foi registrado como “homicídio decorrente de oposição a intervenção policial”.

Diz ainda a ocorrência, que peritos que foram ao local do crime apreenderam a arma usado pelo rapaz, que seria de calibre 38, com capacidade para cinco tiros - dois teriam sido deflagrados e duas munições foram achadas intactas na arma.