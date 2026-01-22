Polícia apreende medicamento abortivo que seria entregue pelos Correios

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Policiais civis apreenderam o medicamento abortivo Misoprostol, popularmente conhecido como Cytotec, nesta quarta-feira (21), em Chapadão do Sul, município localizado a 331 quilômetros de Campo Grande.

O remédio estava sendo enviado pelo Correios.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais receberam uma denúncia sobre o envio regular do produto.

A partir disso, o Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorou a remessa, do despacho até a entrega.

Quando o produto chegou no endereço, os policiais abordaram o destinatário, apreenderam o remédio e impediram que o produto fosse ingerido. A pessoa envolvida foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul descartou qualquer procedimento abortivo, tratando-se de conduta em fase preparatória, o que afastou, naquele momento, a caracterização de flagrante delito.

Autoridades competentes irão investigar a origem do medicamento e de onde veio.

CYTOTEC (MISOPROSTOL)

Cytotec é o nome comercial do Misoprostol, medicamento usado para prevenir úlceras gástricas causadas por anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Deve ser consumido por pacientes com problemas estomacais.

Também possui uso em obstetrícia para induzir parto ou provocar aborto. Com isso, seu comércio é ilegal e está proibido no Brasil.

Apesar de sua eficácia, seu uso indevido representa riscos à saúde, especialmente quando não supervisionado por profissionais de saúde. A automedicação com o Misoprostol é considerada crime no Brasil, pois se caracteriza como aborto ilegal.

O medicamento é utilizado em casos de aborto legal, que pode ocorrer em seguintes situações:

Gestação decorrer de violência sexual

Gravidez representa risco à vida da mulher

Quando há anencefalia (ausência parcial ou total do encéfalo e/ou má-formação craniana)

Os efeitos colaterais são:

Diarreia

Dor de cabeça

Dor de estômago

Gases

Vômito

Constipação

Indigestão

O medicamento é contraindicado à pessoas com problemas cardíacos, doença inflamatória intestinal e em casos de desidratação.