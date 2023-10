O detento Douglas Bento, com auxílio de uma corda, fugiu, na noite de sexta-feira (6), do presídio de regime aberto, Casa de Albergado, no Lar do Trabalhador, em Campo Grande. Comparsas em um veículo chegaram a trocar tiros com a polícia.

Assim que perceberam a fuga, equipes do estabelecimento penal, acionaram a Polícia Militar. O detento estava escondido em meio ao mato de um terreno baldio nos fundos da Casa do Albergado.

Troca de Tiros

Um policial se aproximou e o detento fugiu correndo. O comparsa que estava a bordo de um veículo Volkswagen Gol, que seguia pela Avenida Cassiano Sandim, de Resende, na Vila Sobrinho.

A equipe revidou efetuando seis disparos contra o veículo que saiu em disparada. Os policiais não conseguiram visualizar quantas pessoas estavam a bordo ou número da placa.

O detento foi capturado e levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol).

Reestruturação e controle

Recentemente a Casa do Albergado, unidade destinada ao regime aberto masculino, passou por melhorias estruturais. Foram 18 meses de obras com implementações de novas câmeras de segurança, assim como dois televisores de alta resolução para auxiliar no monitoramento e vigilância do presídio.

Divulgação Sejusp

Ainda, segundo divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o controle de acesso à unidade foi reforçado, com instalação de travas de segurança nos portões externos, interfone que auxilia no controle de comunicação tanto de custodiados quanto de visitantes.

"As melhorias demandaram investimentos da ordem de R$ 140 mil reais em recursos próprios, além de outros R$ 40 mil doados pelo Judiciário para a aquisição dos climatizadores", explicou o diretor do presídio, Jorge Mário Leite dos Santos.



