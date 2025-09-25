Polícia Civil doa 40 mil munições para a Guarda Civil de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) doou 40 mil novas munições para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM).

O Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga, em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (24), para a assinatura do termo de doação.

As munições são para uso operacional e de treino e serão utilizadas para aperfeiçoar o trabalho da GCM. O objetivo é aprimorar as ações de segurança preventiva e o monitoramento urbano em Campo Grande.

"A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a integração entre órgãos de segurança pública, visando sempre o fortalecimento das ações conjuntas em benefício da sociedade”, afirmou o delegado-geral, Lupérsio Lucio.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o curso de formação da GCM, em 2022-2023, teve módulo dedicado para a capacitação de armamento e tiro previsto na Portaria nº 9-CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022 da Polícia Federal.

No fim do curso, os GCMs foram habilitados para o uso de armamento letal e não letal. Atualmente, os armamentos utilizados pela corporação são revólver calibre 38 e escopeta calibre 12 .

Em 9 de julho de 2024, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) doou 500 pistolas Taurus calibre .40 para a GCM.

As armas foram utilizadas por militares da corporação nos últimos anos. O antigo armamento utilizado pela polícia ostensiva de Mato Grosso do Sul passou para a lista de bens ociosos ou obsoletos, permitindo assim que fosse doado para a GCM.