Polícia

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Civil doa 40 mil munições para a Guarda Civil de Campo Grande

Munições são para uso operacional e de treino e serão utilizadas para aperfeiçoar o trabalho da GCM

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/09/2025 - 14h25
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) doou 40 mil novas munições para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM).

O Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga, em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (24), para a assinatura do termo de doação.

As munições são para uso operacional e de treino e serão utilizadas para aperfeiçoar o trabalho da GCM. O objetivo é aprimorar as ações de segurança preventiva e o monitoramento urbano em Campo Grande.

"A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a integração entre órgãos de segurança pública, visando sempre o fortalecimento das ações conjuntas em benefício da sociedade”, afirmou o delegado-geral, Lupérsio Lucio.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o curso de formação da GCM, em 2022-2023, teve módulo dedicado para a capacitação de armamento e tiro previsto na Portaria nº 9-CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022 da Polícia Federal.

 No fim do curso, os GCMs foram habilitados para o uso de armamento letal e não letal. Atualmente, os armamentos utilizados pela corporação são revólver calibre 38 e escopeta calibre 12

Em 9 de julho de 2024, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) doou 500 pistolas Taurus calibre .40 para a GCM.

As armas foram utilizadas por militares da corporação nos últimos anos. O antigo armamento utilizado pela polícia ostensiva de Mato Grosso do Sul passou para a lista de bens ociosos ou obsoletos, permitindo assim que fosse doado para a GCM. 

HOMICÍDIO

Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar amigo por causa de bicicleta

O MPMS denunciou o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe, levando em conta seus antecedentes criminais

19/09/2025 18h35

Julian Gabriel, conhecido como

Julian Gabriel, conhecido como "Gole", teve uma crise de epilepsia quando foi atacado Foto: Facebook

Em sessão no Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (19), Janderson Maxwell Rochy Silva foi condenado por homicídio qualificado após o assassinato de Jullian Gabriel da Silva Acosta, em janeiro deste ano, no bairro Moreninhas II, em Campo Grande. 

Durante o depoimento no Tribunal do Júri, o réu optou por ficar em silêncio. Ele foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Além disso, Janderson deverá pagar indenização mínima de R$ 10 mil, corrigidos monetariamente desde a data da sentença.

Na ocasião, ambos ingeriam álcool juntos em uma conveniência, quando a vítima pegou a bicicleta do autor e saiu do local sem autorização. Janderson então foi atrás de Jullian, que era epilético e teve uma convulsão no caminho, caindo no chão e, logo em seguida, foi atacado com uma faca, na Avenida dos Cafezais.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir, mas foi novamente alcançada pelo autor, quando recebeu outros golpes fatais.

O MPMS denunciou o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi um ataque surpresa, seguido de perseguição, quando a vítima já estava ferida. 

Em sua sustentação, o Promotor de Justiça George Zarour Cezar requereu a condenação do réu nos termos da pronúncia e destacou o dolo intenso do crime, bem como a reincidência do autor.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu por homicídio qualificado, levando em conta a culpabilidade elevada, seus antecedentes criminais, sua conduta social, a motivação torpe do crime e as circunstâncias do fato.

polícia

Casal é preso ao armazenar e produzir material pornográfico

Homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos

18/09/2025 17h30

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) Marcelo Victor

Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um casal acusado de armazenar e produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem tem 50 anos e a mulher tem 57 anos. Na ação, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos para desvendar o crime.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, e encontrou o material ilícito.

O homem responderá pelo crime de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, pois, foi o autor das filmagens.

CRIME

O crime de exploração sexual infantil na internet refere-se à prática de abusar sexualmente crianças e adolescentes através de meios digitais, incluindo a disseminação de imagens e vídeos que evidenciam esses abusos.

Os delitos desta natureza estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Conforme previsto no artigo 241-B do ECA, adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes é considerado crime.

Já o artigo 241-A dispõe que também é crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Confira as penas e multas para quem produz ou armazena material pornográfico:

  • Produzir ou registrar: A conduta de produzir, dirigir, filmar ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes é punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa, conforme o Artigo 240 do ECA. Um projeto de lei em tramitação propõe aumentar a pena para 8 a 12 anos.
  • Armazenar: Adquirir, possuir ou armazenar material pornográfico infantil é crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme o Artigo 241-B do ECA. Propostas no Senado já sugeriram elevar essa pena para 2 a 5 anos ou, em textos mais recentes, para 8 a 12 anos, além de tornar o crime hediondo.

É possível denunciar páginas que contenham imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada com o Ministério Público Federal.

O disque 100 também pode ser acionado, em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes

O Telegram também permite que os usuários reportem conteúdos, canais, grupos ou mensagens criminosas relacionados ao abuso infantil cibernético. Todas as abas do Telegram contam com botões de 'Denunciar'.

