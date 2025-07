Polícia Federal apreende carga de celulares escondida em caminhão frigorífico na BR 163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na quinta-feira (03), durante fiscalização de rotina na rodovia BR-163, em Campo Grande, a Polícia Federal, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, apreendeu aproximadamente mil aparelhos celulares introduzidos ilegalmente no país

Na ocasião, os agentes solicitaram parada a um caminhão frigorífico que transportava uma carga lícita de carnes. Entretanto, durante a fiscalização no caminhão, os policiais encontraram um fundo falso no interior do baú refrigerado, onde estavam cerca de mil aparelhos celulares de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

Para a imprensa, a polícia não divulgou o valor em reais da quantidade apreendida, entretanto, a maioria dos aparelhos eram iPhones, e os preços desses eletrônicos variam entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

Diante dos fatos, o condutor do caminhão foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O veículo e os produtos irregulares foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

PRÁTICA COMUM

A apreensão de celulares irregulares, sem documentação fiscal, tem sido comum nos últimos meses, isso porque, conforme divulgado pelo Correio do Estado, no dia 30 de abril de 2025, 6 mil aparelhos celulares, avaliados em R$ 10 milhões, foram apreendidos escondidos em caminhão frigorífico, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

A carga estava escondida no compartimento refrigerado de um caminhão carregado com produtos alimentícios. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que atuavam nas dependências de uma empresa de abate e processamento de carne suína, às margens da BR-163.

Além disso, no dia 9 de junho de 2025, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo carregado com 617 aparelhos celulares, na MS-379, fronteira Brasil/Paraguai, em Laguna Carapã, município localizado a 279 quilômetros de Campo Grande. Os celulares foram avaliados em R$ 1,6 milhão e não possuiam nota fiscal.

