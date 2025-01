Polícia prende ladrões que roubaram R$ 1,5 milhão em joias em Miranda

TRÂNSITO

Policiais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e estão fora de perigo

Veículo Hyundai HB20 avançou a preferencial e bateu em uma viatura da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5º CIPM), na tarde deste sábado (11), no cruzamento das ruas Presidente Antônio Carlos e Comércio, na Vila Almeida, em Campo Grande.

Com o impacto, a viatura capotou duas vezes. O motorista fugiu do local, sem prestar socorro aos militares.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado e socorreu os militares, que estão fora de perigo. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

Conforme apurado pela reportagem, a viatura trafegava pela rua Presidente Antônio Carlos e o carro pela rua do Comércio, quando o veículo de passeio furou o PARE, atingiu a lateral da viatura Renault Duster e fugiu.

A viatura capotou duas vezes. Logo após o acidente, o Batalhão de Choque compareceu no local do acidente, localizou e prendeu o motorista.

Durante a fuga, a placa do veículo acabou caindo no asfalto, permitindo sua identificação e a do proprietário. O dono do veículo informou que o carro estava alugado e forneceu a identidade do condutor.

Após diligências, os policiais chegaram em um endereço no Jardim São Conrado, entraram no condomínio e bateram na porta do apartamento do autor. Ele atendeu e recebeu voz de prisão em flagrante.

O veículo, com avarias e amassos, estava estacionado na vaga correspondente ao apartamento. O condutor tem 34 anos e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e embriaguez ao volante.

No momento da prisão, ele apresentava sinais de embriaguez, mas recusou-se a fazer o bafômetro.

Câmeras de segurança de uma borracharia gravaram o momento do acidente. Veja o vídeo: