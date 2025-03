Polícia procura homem que tentou matar a namorada atropelada em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) está pedindo auxílio à população para localizar Israel de Paula da Silva, de 36 anos, que tentou matar a namorada atropelada na rua Joana Sorta, na Vila Donária, em Bonito.

No domingo (9), o suspeito, identificado como Israel de Paula da Silva, jogou o veículo contra a vítima, que se escondeu atrás de um muro. Com o impacto, a estrutura caiu.

Segundo divulgação da polícia, apesar do choque, a jovem de 23 anos passa bem. No momento do ocorrido, pessoas que estavam próximas prestaram socorro.

Entenda o caso

Por volta das 5 horas da manhã de domingo, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem se aproximava de uma esquina para conversar com um amigo.

Nesse instante, o veículo VW Gol, conduzido por Israel, se aproximou, e a jovem foi surpreendida, fugindo para se esconder atrás de um muro que, com o impacto da batida, acabou desmoronando.

A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido ciúmes.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, assim como a Polícia Militar. A jovem foi levada ao hospital do município e não corre risco de morte.

Após o crime, Israel abandonou o carro no local e fugiu a pé. Devido à gravidade da ocorrência, o delegado responsável pela investigação, Pedro Guimarães Ramalho, pediu a prisão preventiva do autor.

No entanto, embora a polícia tenha realizado diligências, ainda não conseguiu localizar Israel, que segue foragido. Denúncias anônimas podem ser encaminhadas para a Delegacia de Bonito pelo telefone: (67) 3255-1104.

Escalada de violência

O crime ocorreu no mesmo dia em que o feminicídio foi incorporado ao Código Penal como uma qualificadora de crime, com a sanção da Lei nº 13.104/15, de 9 de março de 2015.

Um dia após o Dia Internacional da Mulher, que foi marcado por protestos em diversas regiões do Estado.

Em Campo Grande, no canteiro da Avenida Afonso Pena, cruzes com fotos de vítimas do feminicídio foram fixadas no gramado. Em outro ponto, no cruzamento, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) distribuiu panfletos sobre o combate à violência contra a mulher.

Em Dourados, a deputada estadual Gleice Jane (PT) liderou uma marcha com carro de som e aproveitou a ocasião para repudiar a contratação do mandante do assassinato da ex-prefeita Dorcelina Folador, em Mundo Novo.

Nesta segunda-feira (10), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), cobrou o repasse de verbas para a Casa da Mulher Brasileira e anunciou um conjunto de políticas públicas voltadas para as mulheres.

Entre os projetos estão:

Sorrindo pra Vida, Emprega Mulher

Escola de Capacitação para Mulheres (Scap Semu)

Mulheres Inclusivas

Mulheres Conectadas

Empreenda Bem Mulher

Sala da Mulher Empreendedora (em parceria com o Sebrae)

(em parceria com o Sebrae) Dossiê Mulher e Ouvidoria da Mulher

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por sua vez aprovou um pacote de medidas visando resguardar a integridade das mulheres na semana anterior, entre tantas outras ações de órgãos distintos em uma tentativa de frear a escalada da violência de gênero no Mato Grosso do Sul.

