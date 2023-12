POLÍCIA

Policiais estão empenhados no cumprimento de 33 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão

Equipes do DEFRON, GARRAS e delegacias regionais de Nova Andradina, Bataguassu, Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Três Lagoas participaram da operação Divulgação/Polícia Civil - MS

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpre, nesta terça-feira (12), 33 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão, em oito municípios do Estado e em uma cidade do Paraná, durante a Operação “Artus”.

A operação conta com 120 policiais, 30 viaturas e aeronave empenhados no cumprimento das ordens judiciais. A ação foi coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina.

Os policiais civis de Nova Andradina tiveram apoio das delegacias regionais de Bataguassu, Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Três Lagoas, Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

A organização criminosa é devidamente estruturada e responsável por diversos crimes.

Até o momento, foram cumpridos um mandado de prisão em Guaíra (PR), um em Ponta Porã (MS), três no presídio de Campo Grande (MS), um no presídio de Três Lagoas (MS) e um no presídio de Nova Andradina. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações tiveram início em maio de 2023, quando a Polícia Civil começou a identificar e monitorar os alvos.

Durante os cumprimentos de mandados de prisão, um dos investigados, líder da facção criminosa “Disciplina Geral de Nova Andradina”, Osvaldin Procopio Barbosa, de 25 anos, morreu em confronto com policiais civis.

O criminoso possuía passagens pela polícia por homicídio tentado, tráfico de drogas, roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado. Um revólver de calibre .38 foi apreendido após o confronto.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 117 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 12 de dezembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Das 123 mortes:

53 ocorreram em Campo Grande

70 ocorreram no interior do Estado

8 ocorreram em janeiro

17 ocorreram em fevereiro

5 ocorreram em março

16 ocorreram em abril

10 ocorreram em maio

5 ocorreram em junho

6 ocorreram em julho

5 ocorreram em agosto

11 em setembro

12 em outubro

19 em novembro

8 em dezembro

113 são homens

2 são mulheres

8 não tiveram o sexo divulgado

66 são jovens

42 são adultos

6 são idosos

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, mandados de busca e apreensão, entre outras ocorrências.