Violência contra a mulher

Somente neste ano, nove salas foram inauguradas em Mato Grosso do Sul. A meta é ter ao menos uma unidade em cada um dos 79 municípios

Na luta pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência, o Estado de Mato Grosso do Sul inaugurou hoje (5), a 34ª Sala Lilás, no município de Batayporã.

Durante a inauguração, a Delegada-Geral Adjunta, Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, destacou o reforço na batalha contínua pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência.

“Nós estamos no meio do período de 16 dias de ativismo no enfrentamento da violência contra as mulheres e violência sexual contra as meninas. Que nós tenhamos responsabilidade e carinho de tratar, porque uma mulher que se envolve em um ciclo de violência ela não é e não pode ser apenas mais uma e tenho a certeza que a equipe de Guia Lopes está preparada para prestar o melhor atendimento possível para este público”, afirmou a delegada.

Já para o Delegado titular da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, Gustavo Luiz Ferreira Detomi, a conquista da Sala Lilás é motivo de muita comemoração.

“É mais uma conquista da Polícia Civil em Políticas Públicas para garantir a segurança não só de mulheres, mas de crianças e adolescentes que enfrentam violência em suas casas”, comentou.

Além da Delegada-Geral Adjunta e do Delegado Adjunto de Guia Lopes, participaram da solenidade, o Secretário Executivo de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul – Coronel Wagner Ferreira da Silva, o Coordenador do Departamento de Polícia do Interior – Geraldo Marim Barbosa, a Assessora de Projetos – Delegada Christiane Grossi, o Delegado Regional de Jardim – Alex Sandro Antônio Peixoto, o Vice-Prefeito – Ademar Barros, a Secretária Municipal de Assistência Social – Elaine Maria Marques e a Psicóloga Dandara dos Reis Barbino.

Sala lilás

As salas liláses oferecem um ambiente confortável e confidencial para que as vítimas se expressem e recebam apoio psicológico, jurídico e assistencial. Além disso, esses locais permitem que as denúncias sejam feitas de maneira mais segura, favorecendo a coleta de provas e o encaminhamento das questões.

Até o momento já foram criadas salas lilases nos seguintes municípios: Ribas do Rio Pardo; Rio Negro; Água Clara; Amambai; Caarapó; Bonito; Terenos; Maracaju; Nova Alvorada do Sul; Deodápolis; Glória de Dourados; Costa Rica; Angélica; Ladário; Camapuã; Eldorado; Iguatemi; Bandeirantes; Sonora; Chapadão do Sul; Miranda; Porto Murtinho; Anaurilândia; Anastácio; Paranhos; Selvíria; Sidrolândia; Brasilândia; São Gabriel do Oeste; Ivinhema; Itaporã, Jateí, Batayporã e Guia Lopes da Laguna.

Por fim, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul enfatiza que a inauguração da Sala Lilás em Guia Lopes da Laguna é mais um passo significativo em direção a um Mato Grosso do Sul mais seguro e justo para todos, independentemente de gênero ou idade.

Assine o Correio do Estado.