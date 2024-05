Policial ferido por disparo revida e mata homem que abriu fogo contra clientes em boate

Após ser ferido por um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19), em uma boate localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, um policial militar apaisana atirou e matou um homem que abriu fogo contra pessoas que estavam em frente ao local.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), o suspeito identificado como Mayron Cesar da Costa de Sousa, de 32 anos, chegou a casa noturna junto de uma mulher a bordo de uma motocicleta, onde ao deixar o veículo em um local proibido teria sido advertido pelo realizador do evento que conversava com o policial.

Ainda segundo o registro policial, o rapaz, que não gostou da situação, discutiu com promoter e foi embora dizendo que voltaria com uma arma. Conforme o relato, minutos depois ele retornou cumprindo a ameaça e passou a realizar disparos na direção de todos que estavam próximo à guarita do estacionamento da boate.

A informação é de que um dos tiros atingiu a perna esquerda do policial que estaria de folga e no local somente para buscar a namorada. Ferido, o policial reagiu e conseguiu sacar sua arma, realizando disparos na direção de Mayron que acabou atingido e morreu no local.

A Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros foi acionada, o policial ferido foi levado para a Santa Casa de Campo Grande e passará por cirurgia, porém, não corre risco de vida.

A polícia foi acionada e, em relato aos policiais, a esposa de Mayron informou que após a discussão eles voltaram para casa, momento em que ele pegou a arma, um revólver calibre 38, e se dirigiram novamente a boate, quando toda a confusão aconteceu.