Polícias de MS e BA esclarecem "golpe do falso boleto" e desmantelam fraude eletrônica

CAMPO GRANDE (MS)

Garoto tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pelos policiais, momento em que ocorreu o confronto

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confronto DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Adolescente, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na noite desta quarta-feira (24), na rua Wega Neri, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele tinha passagens pela polícia por roubo, homicídio e tráfico de drogas. É suspeito de matar um adolescente de 15 anos, em 6 de setembro de 2025, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Além disso, possuía mandado de apreensão em aberto e estava foragido da justiça.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento pela região, quando recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria escondendo um foragido da justiça em sua residência.

Arma utilizada pelo adolescente de 17 anos para atacar os policiais. Foto: Divulgação/BPMChoque

Em seguida, se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos por duas pessoas, uma menina e um garoto. Um outro rapaz, de 17 anos, que estava dentro da casa, fugiu para os fundos da residência, o que gerou desconfiança dos policiais.

O autor foi localizado agachado no telhado do imóvel, momento em que os militares deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais. Para se defenderem, os PMs revidaram, balearam e desarmaram o criminoso.

Ele se desequilibrou do telhado e caiu no chão da casa vizinha e, mesmo ferido, atirou mais duas vezes contra os policiais, que reagiram novamente e efetuaram mais disparos. O rapaz ainda tentou pular o muro dos fundos da residência para fugir, mas, estava baleado e não conseguiu.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico.

Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para recolher os vestígios do confronto e realizar a perícia.

No local dos fatos, foram apreendidos um revólver de calibre .32 e porção de drogas (136 gramas de maconha).

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Intervenção de Agente de Estado”, "Tráfico de Drogas" e "Tentativa de Homicídio" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 25 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.