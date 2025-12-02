Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Fake Bill

Polícias de MS e BA esclarecem "golpe do falso boleto" e desmantelam fraude eletrônica

Vítima de boleto bancário falsificado em janeiro de 2025, em MS, deu início as investigações

Naiara Camargo

Naiara Camargo

02/12/2025 - 10h45
Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) – Polícia Civil de Mato Grosso do Sul – e o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) – Polícia Civil da Bahia – cumpriram três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, na manhã desta terça-feira (2), em Salvador (BA).

A.F.S, de 33 anos; T.N.B., de 28 anos e L.V.B.A., de 25 anos estão custodiados, em prisão temporária, na Capital Baiana, onde ficarão à disposição das investigações.

Eles respondem pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, notebooks, todos compatíveis na prática dos crimes investigados. A ação é chamada de Operação Fake Bill.

Conforme apurado pela reportagem, uma pessoa foi vítima de um boleto bancário falsificado, em janeiro de 2025, em Mato Grosso do Sul, com prejuízo financeiro gigantesco. Na época, o caso repercutiu na mídia sul-mato-grossense como "golpe do falso boleto".

A partir disso, o GARRAS iniciou a apuração e identificou uma associação criminosa, sediada na Bahia, responsável pela prática de inúmeras fraudes envolvendo boletos bancários falsos encaminhados por meios virtuais.

Durante as investigações, foi possível verificar que o grupo criminoso tinha seu núcleo principal na Bahia, apesar de praticar os delitos em diversos estados do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil de MS, a associação criminosa se valia de vasta gama de informações de terceiros, necessária para a prática das fraudes, bem como realizava a conversão dos valores obtidos com os ilícitos em criptomoedas, com o intuito de dificultar sua recuperação e dificultar as investigações.

FRAUDE ELETRÔNICA

Fraude eletrônica é uma atividade criminosa que utiliza tecnologias digitais para obter benefícios financeiros de forma ilícita.

Essa prática envolve o uso de informações falsas, manipulação e engano para lesar indivíduos ou instituições.

pode ocorrer em diversas formas, como phishing, golpes de cartão de crédito, e outras atividades maliciosas no ambiente digital.

O objetivo principal dos fraudadores é obter ganhos financeiros de maneira fraudulenta, explorando vulnerabilidades nos sistemas de segurança e confiança dos usuários.

 

CAMPO GRANDE (MS)

Adolescente morre em confronto com o Choque após tentativa de fuga

Garoto tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pelos policiais, momento em que ocorreu o confronto

25/11/2025 08h25

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confronto

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confronto DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Adolescente, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na noite desta quarta-feira (24), na rua Wega Neri, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele tinha passagens pela polícia por roubo, homicídio e tráfico de drogas. É suspeito de matar um adolescente de 15 anos, em 6 de setembro de 2025, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Além disso, possuía mandado de apreensão em aberto e estava foragido da justiça.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento pela região, quando recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria escondendo um foragido da justiça em sua residência.

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confrontoArma utilizada pelo adolescente de 17 anos para atacar os policiais. Foto: Divulgação/BPMChoque

Em seguida, se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos por duas pessoas, uma menina e um garoto. Um outro rapaz, de 17 anos, que estava dentro da casa, fugiu para os fundos da residência, o que gerou desconfiança dos policiais.

O autor foi localizado agachado no telhado do imóvel, momento em que os militares deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais. Para se defenderem, os PMs revidaram, balearam e desarmaram o criminoso.

Ele se desequilibrou do telhado e caiu no chão da casa vizinha e, mesmo ferido, atirou mais duas vezes contra os policiais, que reagiram novamente e efetuaram mais disparos. O rapaz ainda tentou pular o muro dos fundos da residência para fugir, mas, estava baleado e não conseguiu.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico.

Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para recolher os vestígios do confronto e realizar a perícia.

No local dos fatos, foram apreendidos um revólver de calibre .32 e porção de drogas (136 gramas de maconha).

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Intervenção de Agente de Estado”, "Tráfico de Drogas" e "Tentativa de Homicídio" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 25 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

FEMINICÍDIO

Ex-guarda municipal morre esfaqueada pelo ex-marido em Dourados

Ela foi morta com 23 golpes de faca na frente do filho; assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica

24/11/2025 07h50

Casa em que Alliene foi morta em Dourados (MS)

Casa em que Alliene foi morta em Dourados (MS) Osvaldo Duarte/Dourados News

Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, morreu esfaqueada pelo ex-marido, Cristian Alexandre Cebeza Henrique, na noite deste domingo (23), na Vila Sulmat, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Ela era ex-guarda municipal em Dourados (MS) e o assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica. Este é o 38º feminicídio, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado pela mídia local, o homem agrediu a mulher com 23 golpes de faca na frente do filho de nove anos, após uma briga. Ele foi preso pela Polícia Militar horas após o crime na casa de sua mãe, na Vila Industrial.

Ela possuía diversos boletins de ocorrência por violência doméstica, ameaça, tentativa de estupro e lesão corporal.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O corpo de Alliene foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), onde será submetido a exame de necrópsia. Em seguida, deve ser liberado para velório e sepultamento.

* Com informações de Dourados News

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 34 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 5 de novembro 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

