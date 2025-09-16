Polícia Civil de MS ajuda Goiás a combater narcotráfico

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR-MS) localizada na rua Assef Buainain - Jardim Itatiaia, Campo Grande - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Polícia Civil de Goiás deflagrou operação para combater o tráfico de drogas nos estados de Bahia, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com isso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul auxilia o estado de Goiás a desmantelar esquemas de narcotráfico em território sul-mato-grossense.

Em apoio a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (DENARC/GO), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR/MS) cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Mato Grosso do Sul.

Durante as buscas, veículos, celulares e 300kg de maconha e haxixe foram apreendidos e uma pessoa foi presa.

Coletiva de imprensa será realizada na manhã desta terça-feira (16), na sede da DENAR, para revelar mais informações e detalhes sobre o caso.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 16 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).