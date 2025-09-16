Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Prisão e apreensão

Polícia Civil de MS ajuda Goiás a combater narcotráfico

Veículos, celulares e 300kg de maconha e haxixe foram apreendidos e uma pessoa foi presa

Naiara Camargo

Naiara Camargo

16/09/2025 - 10h45
Polícia Civil de Goiás deflagrou operação para combater o tráfico de drogas nos estados de Bahia, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com isso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul auxilia o estado de Goiás a desmantelar esquemas de narcotráfico em território sul-mato-grossense.

Em apoio a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (DENARC/GO), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR/MS) cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Mato Grosso do Sul.

Durante as buscas, veículos, celulares e 300kg de maconha e haxixe foram apreendidos e uma pessoa foi presa.

Coletiva de imprensa será realizada na manhã desta terça-feira (16), na sede da DENAR, para revelar mais informações e detalhes sobre o caso.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 16 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

APREENSÃO

DOF apreende 3 toneladas de droga espalhadas em carga de cobre

Entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões; homem, de 36 anos, foi preso em flagrante

08/09/2025 10h30

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga, neste sábado (6), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O rapaz e a droga foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

AQUIDAUANA

Recém-nascido é encontrado em caixa de frutas em cidade do interior de MS

Uma senhora localizou o bebê nos fundos da residência e o Corpo de Bombeiros foi acionado

08/09/2025 08h15

Bombeiro segura bebê enrolado em cobertor dentro da ambulância

Bombeiro segura bebê enrolado em cobertor dentro da ambulância FOTO: Divulgação/Corpo de Bombeiros

No fim da tarde deste domingo (8), um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado dentro de uma caixa de frutas, em uma casa localizada na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, distante aproximadamente 141 quilômetros de Campo Grande.

O bebê foi encontrado sobre entulhos nos fundos da residência de uma senhora, que acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam o bebê para o Hospital Regional da cidade.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado por volta das 19h25, após a moradora da casa informar que ouviu um choro de bebê e encontrou a criança sobre um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanha a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a identidade da mãe ou as circunstâncias do abandono.

