Pré-candidato a vereador de Sidrolândia é preso por agredir a namorada

O pré-candidato a vereador do município de Sidrolândia, Silvestre Zotti, foi detido neste domingo (12), por agredir fisicamente a sua companheira. As agressões foram descobertas pela polícia, após a mulher publicar vídeos das agressões nas redes sociais.

Conforme informações da Polícia Civil, as imagens se espalharam rapidamente pela cidade, sendo compartilhadas por grupos de Whatsapp.

As imagens chegaram até os policiais da Delegacia da Mulher e imediatamente solicitou apoio à Polícia Militar para garantir a segurança da vítima e prender o agressor de 27 anos. Ele foi encontrado em sua residência em Sidrolândia, no início da tarde.

Diante das imagens, os policiais iniciaram a busca por Silvestre, que foi encontrado em sua residência em Sidrolândia. Durante a ocorrência, a vítima foi contatada, porém recusou-se a comparecer à delegacia, conforme registrado em Boletim de Ocorrência pelos policiais militares.

Durante o depoimento na delegacia, a vítima não soube explicar os motivos das agressões, apresentando relatos conflitantes. No entanto, ao conversar com a delegada, confirmou as agressões, afirmando que as lesões ocorreram durante uma discussão, a qual ela própria provocou

Ainda durante o interrogatório, a vítima relatou à delegada que o agressor estava sob efeito de álcool e foi agredida nas pernas com um aparelho celular, resultando em escoriações no joelho esquerdo.

A mulher ainda relatou que Silvestre fica sempre agressivo quando consome bebidas alcoólicas. Ela justificou que mudava a versão pelo fato de o agressor ser uma figura conhecida na cidade e pré-candidato a vereador, manifestando medo de prejudicá-lo. No entanto, o ex-assessor parlamentar negou as acusações, admitindo apenas ter consumido álcool e discutido acaloradamente com a vítima.

Ele pagou fiança no valor de R$2.000,00 e enfrentará acusações por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências legais.



“Estou estarrecido”

Silvestre Zotti trabalhou por muitos anos como assessor parlamentar do vereador Enelvo Júnior. A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com o parlamentar, que relatou estar perplexo com o assunto.

“Sou pai de duas filhas e não compactuo com este crime. Silvestre não trabalha mais comigo desde 31 de março, quando decidiu seguir como pré-candidato a vereador pelo PRD. Por ter mulheres em casa, vejo esse crime uma coisa nojenta e vale refletir o machismo que está em nossa sociedade”, explicou para a reportagem.

