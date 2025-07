PRF persegue veículo por 70 km de Ponta Porã a Dourados e prende motorista

POLÍCIA

O homem foi localizado no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande

Na quarta-feira (16), um homem de 73 anos foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS). Ele é condenado a 21 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável e estava foragido desde que teve sua condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça em 2018.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos ocorreram ao longo de sete anos, a partir de 2012, contra duas irmãs. Na época, o autor tinha cerca de 60 anos. Os crimes vieram à tona quando uma das vítimas relatou os fatos à família.

O homem foi localizado no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande, e após ser capturado, foi conduzido para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

LEVANTAMENTO

De acordo com o Boletim do Observatório da Mulher de Campo Grande, divulgado dia 27 de junho pela Procuradoria Especial da Mulher, nos primeiros 6 meses de 2025 foram registrados no estado 937 casos de estupro. Destes, 870 foram em mulheres.

Vale observar que, este número já equivale a 37,61% dos casos de todo ano de 2024 e que as mulheres, crianças e adolescentes, continuam sendo as mais vulneráveis à violência sexual no estado. Isso porque, 442 dos casos registrados envolveram crianças e 364, foram da violência em adolescentes. Isso corresponde a 86% do número total dos casos de violência sexual no estado.

Somente em Campo Grande, foram registrados 267 casos, sendo 223 vítimas do sexo feminino e 39 do sexo masculino, e 125 dos casos são de crianças e 87, adolescentes, o que corresponde a 79,4% dos casos totais.

O mês de junho, até agora, foi o mês com menos casos registrados desde o início do ano, com 102 registros.

