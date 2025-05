Tiro acidental assusta funcionários no Shopping Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No início da tarde desta segunda-feira (26), funcionários do Shopping Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena, se assustaram com o barulho de um tiro, vindo de uma loja de sapatos no térreo do estabelecimento.

A reportagem do Correio do Estado chegou ao local quando as vítimas, sendo um policial de 38 anos e um atendente da loja, de 29 anos, já tinham sido socorridas e levadas para as unidades de saúde. Equipes da Polícia Civil e Perícia Científica também estavam na loja que já tinha sido fechada para os procedimentos legais.

Enquanto policiais trabalhavam na cena do crime, a aglomeração na frente da loja era grande - FOTO: Gerson Oliveira Enquanto policiais trabalhavam na cena do crime, a aglomeração na frente da loja era grande - FOTO: Gerson Oliveira

Mesmo fechada, a aglomeração na frente da loja era grande, incluindo funcionários do shopping, clientes, curiosos e profissionais da imprensa.

Logo que a reportagem chegou ao local, uma funcionária de uma loja localizada no 1º andar do shopping, afirmou que ouviu o tiro, e que tinha a informação de que o crime se tratava de um homicídio, seguido de suicídio, informação que foi desmentida pelo Delegado de Polícia Civil, Reges Daniel de Almeida Gonçalves que foi até o local para analisar a cena e esclarecer os fatos.

Pouco tempo depois, outra pessoa, também funcionária do shopping que não quis se identificar, disse que estava em seu horário de almoço quando ouviu o disparo, e afirmou que o crime se tratava de um feminicídio seguido de suicídio, e que a loja estava escondendo os fatos. A informação também foi desmentida e esclarecida pelo delegado responsável pelo caso.

O QUE REALMENTE ACONTECEU?

Conforme o que foi dito pelo delegado e divulgado mais cedo pelo Correio do Estado, o tiro veio da arma de um policial militar que era cliente e disparou acidentalmente. O disparo atingiu a perna do homem, que ainda não teve a identidade revelada.

De acordo com o delegado Regis de Almeida, a arma estava na cintura do policial e, no momento do pagamento, a arma se desprendeu, efetuando o disparo, que atingiu a perna do policial, e posteriormente um móvel de vidro, e os estilhaços acertaram o funcionário que atendia o PM no momento do disparo. O funcionário foi identificado como Eduardo Ferre, de 29 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os dois foram socorridos rapidamente, sendo o policial levado para o Hospital da Cassems e o funcionário para a Unidade de Pronto Antendimento - (UPA), do bairro Coronel Antonino. Os dois passam bem.

Veja o vídeo da loja sendo fechada após o ocorrido:

