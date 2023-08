Trio suspeito de matar proprietário de uma boate, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (6), foram presos pela Polícia Militar (PM), no início da manhã de hoje, após denúncia de recepcionista de hotel.



Envolvidos em confusão generalizada na Avenida Ernesto Geisel, os três teriam dados chutes na cabeça da vítima, ameaçado clientes e ainda se apossado de uma arma de fogo da vítima.



Cerca de 1 hora após o crime a PM recebeu informações de que três pessoas chegaram a um hotel na Rua Joaquim Nabuco, sendo que um deles estaria armado e todos muito agitados.



A equipe policial se dirigiu até o endereço indicado pela denunciante, conforme indica o Boletim de Ocorrência e ao chegar no hotel encontraram os três, identificando-os como os envolvidos na confusão que tirou a vida de Eduardo Coelho da Silva, de 52 anos, identificado como proprietário da Boate 69 Fantasy, no Bairro Cabreúva, onde uma discussão com os três teria acabado em morte.



A pistola 9 milímetros de Eduardo, foi encontrada com eles, carregada com doze munições. Todos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, unidade onde o caso foi registrado como homicídio simples, lesão corporal seguida de morte, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e vias de fato.



O crime



A PM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por volta das 3h50, porém, ao chegar encontraram o homem caído na escadaria do comércio já sem vida, fato constatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



De acordo com relato de testemunhas, o trio teria chegado a boate já alterados, importunando mulheres que estariam acompanhadas de outros homens, quando Eduardo interveio na situação, que acabou gerando um confronto entre as quatro pessoas.



Para intimidar os indivíduos, o dono do estabelecimento teria então sacado uma pistola nove milímetros e realizado um disparo para o alto. Entretanto, os três teriam partido para cima, derrubando Eduardo no chão, momento em que os agressores passaram a chutar a vítima, inclusive dando golpes em sua cabeça.



Segundo o testemunho, na sequência, um dos homens se apossou da pistola e passou a ameaçar os presentes na casa noturna, obrigando-os a ficarem de joelhos. Enquanto fugiam, o que portava a arma de fogo teria ainda tentado se livrar das munições, sem sucesso, partiu levando a pistola consigo.