Três homens, ainda não identificados, assaltaram uma joalheira no Shopping Norte Sul, localizada na avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grande.

O assalto ocorreu às 19h34min desta quinta-feira (30) e imagens de câmera de segurança mostram a dinâmica do crime. Veja o vídeo no fim da matéria.

O trio – um homem de camisa social preta e boné preto, outro homem com camisa social branca e boné preto e outro homem com camisa social verde, máscara preta e boné preto – entraram na loja e renderam três funcionários e uma cliente.

Eles anunciam o assalto e sacam uma arma de maneira calma, pacífica e tranquila. Funcionários e clientes se entregam sem gritaria, correria ou desespero.

O assaltante, de camisa verde, acessa a área do caixa, enquanto um comparsa de camisa branca fica no balcão, exigindo joias dos funcionários e o outro, de camisa preta, escolhe joias na vitrine.

Em certo momento, um funcionário entrega uma corrente de ouro e relógio para o ladrão, mas ele só aceita a corrente. Em seguida, levanta a camisa e põe as mãos para cima para mostrar que não tem mais nada para entregar.

O ladrão, que estava na vitrine, escolhe as joias e as leva para o balcão e o outro as põe dentro da mochila. Não houve feridos. Não se sabe qual o valor do prejuízo em reais.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos foram registrados como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro).

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) está investigando o crime e por enquanto não há novidades.

O Shopping Norte Sul está acompanhando o caso e prestando assistência ao lojista, além de contribuir com as investigações policiais.

Veja o vídeo: