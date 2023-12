A reportagem do Correio do Estado teve acesso às imagens da morte de Henrique de Souza Fernandes, de 23 anos, que morreu no último dia 29 de novembro, após sofrer um acidente, na rua Hayel Bon Faker, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo imagens gravadas pela própria vítima, mostra que ele e mais quatro colegas andavam em duas motocicletas pela Avenida Hayel Bon Faker, região central de Dourados.

O jovem que conduzia uma motocicleta CG Titan, filmava o companheiro a frente, que empinava a motocicleta com um colega como passageiro. Pelas imagens, é possível ver que o jovem morto usava capacete de forma ilegal; com a viseira levantada e com a proteção acima do queixo.

Em determinado momento, o motociclista a frente realiza uma manobra na tentativa de empinar a motocicleta, quando perde o equilíbrio do veículo e entra na frente de Henrique, ocasionando a colisão.

Com o impacto, as duas motocicletas vão ao solo. Neste momento é possível ouvir uma leve discussão com as vítimas e um dos colegas, levantando o veículo e fugindo do local, abandonando outros dois amigos, e com Henrique desacordado no chão.

Os próprios colegas acionam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima é encaminhado com vida ao Hospital da Vida em estado grave. Na unidade de saúde, ele teve que ser levado às pressas para o Hospital Santa Rita, quando veio a óbito



Acompanhe o vídeo abaixo.





Versão registrada na delegacia



Henrique de Souza Fernandes, de 23 anos, morreu no último dia 29 de novembro, após sofrer acidente na rua Hayel Bon Faker, na região central de Dourados. O jovem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital, quando veio a falecer durante o atendimento médico.

Segundo informações da polícia, a vítima trafegava de moto pela avenida, quando no cruzamento com a rua Palmeiras, ele invadiu o semáforo fechado e colidiu com outro motociclista.

De acordo com apurações do site Dourados News, o jovem foi encaminhado pelo (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Vida. Depois, ele fio transferido para o Hospital Santa Rita.



O jovem foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhado ao Hospital da Vida. Depois, ele foi transferido para o Hospital Santa Rita, quando veio a óbito.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Dourados.



