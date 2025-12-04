Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO BOAS FESTAS 2025

Policiamento será reforçado em 40% neste fim de ano em Mato Grosso do Sul

Policiamento ostensivo e preventivo será reforçado nas áreas urbanas, rurais, regiões turísticas, corredores comerciais, locais de grande fluxo de pessoas e faixa de fronteira

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/12/2025 - 11h45
Policiamento será reforçado, neste fim de ano, mês de celebrações de Natal e Ano Novo, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), o número de policiais aumentará em 40%, nos 79 municípios do Estado, durante a Operação Boas Festas 2025, que vai de 3 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Com isso, o patrulhamento ostensivo e preventivo será vigoroso nas áreas urbanas, rurais, regiões turísticas, corredores comerciais, locais de grande fluxo de pessoas e faixa de fronteira.

O policiamento contempla várias modalidades operacionais, como patrulhamento motorizado, a pé, aéreo e à cavalo.

Em Campo Grande, as avenidas Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Rui Barbosa e 14 de Julho estão no radar dos militares.

O objetivo é prevenir crimes, evitar roubos/furtos/assaltos, reprimir alcoolemia ao volante, garantir maior segurança aos consumidores e turistas, além de promover sensação de segurança, tranquilidade e bem-estar da população.

“A intenção é fazer um policiamento de qualidade e dar segurança às pessoas que vão ao comércio ou ao lazer. Toda a cidade estará policiada, com atenção especial aos corredores comerciais e gastronômicos. Estamos reforçando o policiamento em todo o Estado, inclusive nos ranchos e propriedades rurais, muito procurados neste período de festas. Estamos reforçando o policiamento de trânsito para alertar os motoristas e evitar acidentes, especialmente envolvendo motociclistas, que infelizmente têm sido as principais vítimas ”, explicou o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Emerson de Almeida.

A Operação Boas Festas 2025 foi lançada nesta quarta-feira (3), no Comando Geral da Polícia Militar, com presença de centenas de autoridades/militares da Rádio Patrulha (RP), Batalhão de Choque (BPMChoque), Operações Especiais (BOPE), Força Tática, Batalhão Rural e Polícia Militar Rodoviária.

Até helicóptero será utilizado na Operação Boas Festas 2025.

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Acusado de armar protesto, Marquinhos entra na justiça contra Adriane

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, ampliando o dano causado à imagem do vereador

04/12/2025 12h30

Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad

Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad Reprodução CE

O vereador e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT), ingressou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contra a prefeita Adriane Lopes (PP), após ser acusado por ela de contratar manifestantes para tumultuar a inauguração do Natal dos Sonhos no último sábado (29), na Rua 14 de Julho. A ação protocolada pede responsabilização criminal da chefe do Executivo pelos crimes de calúnia e difamação.

A denúncia judicial ocorre dois dias após Adriane afirmar, ao vivo, no programa Tribuna Livre, da FM 95.7, que o protesto registrado durante o evento teria sido organizado por grupos pagos por Marquinhos e pela ex-deputada Rose Modesto (União Brasil). Segundo a prefeita, o objetivo seria “tumultuar eventos públicos” e promover ataques “coordenados” contra sua gestão.

Na entrevista, Adriane declarou que a equipe da prefeitura foi “surpreendida” por um grupo que, segundo ela, teria sido levado em ônibus e agiria de forma organizada para prejudicar atos oficiais. A prefeita afirmou ainda que os responsáveis pelo tumulto seriam “manifestantes contratados pelo Marquinhos Trad e pela Rose Modesto”.

A prefeita também relatou que haveria pessoas armadas entre os manifestantes, inclusive indivíduos “com mais de 50 passagens pela polícia”. Segundo Adriane, o grupo teria sido mobilizado por um professor que “orquestrou” a ação levando “bandidos” ao evento natalino.

Ao defender a atuação da Guarda Civil Metropolitana, disse que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores", e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Em meio às críticas, ela falou diretamente dos adversários políticos.

“Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres aqui”, afirmou.

Sobre Rose, Adriane declarou:

“A eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral.”

Na queixa-crime, é afirmado que Adriane fez acusações falsas, ofensivas e atentatórias à honra, citando nominalmente crimes que o vereador jamais cometeu.

A defesa sustenta que as declarações da prefeita configuram calúnia, por imputar a ele a prática de ações criminosas, como contratação de “bandidos armados”, desordem pública e ataques coordenados, e difamação, ao atribuir fatos que atingem sua reputação e atividade parlamentar.

O documento protocolado afirma que:
    •    Marquinhos não conhece os participantes do protesto;
    •    jamais financiou ou estimulou atos violentos;
    •    não tem relação com grupos que se manifestam contra a gestão municipal.

O processo destaca que o vereador foi absolvido de todas as acusações de assédio levantadas em 2022, e que tais processos já transitaram em julgado, não podendo ser utilizados para questionar sua moral.

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, e imediatamente repercutiram em rádios, sites e redes sociais, ampliando o dano causado à imagem do vereador. Também é mostrada a trajetória de Marquinhos na política, afirmando que o vereador sempre foi conhecido por seu trabalho, jamais tendo deixado de lado suas obrigações públicas.

Por fim, caso seja condenada, Adriane Lopes deverá pagar a quantia de R$ 50.000,00, para cada um dos três crimes cometidos, totalizando R$ 150.000,00.

SEGURANÇA PÚBLICA

Foragido de Portugal na 'lista vermelha' da Interpol é preso no interior de MS

Indivíduo em questão foi "condenado por estar envolvido em uma rede transnacional de distribuição de entorpecentes"

04/12/2025 11h01

Com mandado em aberto para fins de extradição, ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa e cumprida pelo Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS). 

Com mandado em aberto para fins de extradição, ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa e cumprida pelo Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS).  Reprodução

Distante aproximadamente 8 mil quilômetros de sua terra natal, um português foragido do País lusitano, que foi inclusive incluído na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), pôde ser localizado e preso no interior de Mato Grosso do Sul, como confirmado pela Polícia Federal (PF) na noite de quarta-feira (03). 

Ainda conforme a Polícia Federal em nota, a prisão em si em Mato Grosso do Sul ocorreu no município de Três Lagoas, que fica aproximadamente 326 quilômetros longe da Capital, Campo Grande, que por sua vez é separado de Portugal por uma viagem que pode durar de 12 a 15 horas em voo direto.

Com mandado de prisão em aberto para fins de extradição, a ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa contra o indivíduo em questão, "condenado por estar envolvido em uma rede transnacional de distribuição de entorpecentes", segundo a PF. 

Capturado em MS

Recebidas as informações através da cooperação internacional, a Polícia Federal brasileira ficou ciente da ordem de captura expedida e deu início às ações, que obteve êxito por meio do trabalho do Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS). 

Sobre a "lista vermelha" da Interpol, cabe deixar claro que o escopo dessa difusão é justamente que os países integrantes consigam localizar e capturar fugitivos. 

Por meio de diligências os agentes puderam confirmar a identidade, bem como a situação migratória, com o foragido da Justiça portuguesa localizado e detido no município conhecido como Capital Mundial da Celulose ou Cidade das Águas. 

"Diante dos fatos, o homem segue preso e permanecerá à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo processo de extradição, e poderá ser entregue às autoridades portuguesas conforme os trâmites legais previstos em tratados internacionais", conclui a PF em nota.

 

