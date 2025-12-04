Policiamento será reforçado em 40% neste fim de ano em Mato Grosso do Sul

Policiamento será reforçado, neste fim de ano, mês de celebrações de Natal e Ano Novo, em Mato Grosso do Sul.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), o número de policiais aumentará em 40%, nos 79 municípios do Estado, durante a Operação Boas Festas 2025, que vai de 3 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.
Com isso, o patrulhamento ostensivo e preventivo será vigoroso nas áreas urbanas, rurais, regiões turísticas, corredores comerciais, locais de grande fluxo de pessoas e faixa de fronteira.
O policiamento contempla várias modalidades operacionais, como patrulhamento motorizado, a pé, aéreo e à cavalo.
Em Campo Grande, as avenidas Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Rui Barbosa e 14 de Julho estão no radar dos militares.
O objetivo é prevenir crimes, evitar roubos/furtos/assaltos, reprimir alcoolemia ao volante, garantir maior segurança aos consumidores e turistas, além de promover sensação de segurança, tranquilidade e bem-estar da população.
“A intenção é fazer um policiamento de qualidade e dar segurança às pessoas que vão ao comércio ou ao lazer. Toda a cidade estará policiada, com atenção especial aos corredores comerciais e gastronômicos. Estamos reforçando o policiamento em todo o Estado, inclusive nos ranchos e propriedades rurais, muito procurados neste período de festas. Estamos reforçando o policiamento de trânsito para alertar os motoristas e evitar acidentes, especialmente envolvendo motociclistas, que infelizmente têm sido as principais vítimas ”, explicou o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Emerson de Almeida.
A Operação Boas Festas 2025 foi lançada nesta quarta-feira (3), no Comando Geral da Polícia Militar, com presença de centenas de autoridades/militares da Rádio Patrulha (RP), Batalhão de Choque (BPMChoque), Operações Especiais (BOPE), Força Tática, Batalhão Rural e Polícia Militar Rodoviária.