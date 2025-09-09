Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Polícias de MS e SP agem contra esquema de tráfico de drogas e armas

Operação teve início a partir de prisão de traficante em Três Lagoas em janeiro deste ano

Mariana Piell

Mariana Piell

09/09/2025 - 15h45
As Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de São Paulo deflagraram na manhã de hoje (9) a Operação Costa Noroeste, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão simultâneos nos municípios de Três Lagoas e Selvíria, em MS, e Ilha Solteira e Pereira Barreto, em SP.

A ação conjunta teve como objetivo a coleta de material probatório para a responsabilização de indivíduos envolvidos num esquema de tráfico de drogas e comércio ilícito de armas de fogo e munições.

Investigação

A operação teve início a partir da prisão em flagrante de um homem de 27 anos, em janeiro deste ano, em Três Lagoas. Ele era suspeito da prática dos crimes de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, e de tráfico de drogas. 

Investigadores da SIG viram um veículo parado no semáforo com as mesmas características repassadas em trocas de informações entre forças policiais como pertencente de um suspeito que estaria portando uma arma de fogo e comercializando drogas no município.

Ao ver que a equipe se aproximava do veículo, o motorista avançou o sinal vermelho para tentar fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a vistoria no carro, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre.380, carregada e engatilhada para atirar.

Na casa do suspeito, os policiais localizaram mais dezenas de munições de calibres diversos e outro carregador de pistola. Também foram encontradas e apreendidas substâncias como maconha e comprimidos de ecstasy.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante delito e, posteriormente, teve a pena convertida para prisão preventiva. 

Com a abertura do inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, foram identificadas outras pessoas envolvidas na prática do comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo e munições. Essas descobertas culminaram na operação realizada hoje.

Operação

Participaram da Operação Costa Noroeste equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), da 1ª Delegacia e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas/MS e da Delegacia de Polícia Civil de Selvíria/MS, além da Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e; das Delegacias de Polícia Civil de Pereira Barreto/SP e Ilha Solteira/SP. Participaram também equipes da Força Tática e do Canil, do Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Três Lagoas.

A operação ocorreu em razão de representação por mandados de busca e apreensão, em virtude de investigações efetuadas pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI). As ordens judiciais foram expedidas pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Juri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas/MS, após manifestação favorável do Ministério Público.

Ao todo foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, distribuídos entre os municípios de Três Lagoas/MS, Selvíria/MS, Ilha Solteira/SP e Pereira Barreto/SP.

Um indivíduo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Além da prisão, houve apreensão de diversos aparelhos de celular, que passarão por análise pericial.

Reunião

TJMS e Prefeitura de Campo Grande discutem soluções para famílias em ocupações irregulares

Medida prevê medidas que atendam famílias em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas

09/09/2025 14h45

Foto: Divulgação / TJMS

A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reuniu-se nesta segunda-feira (8), em Campo Grande, com representantes da Prefeitura e de outras instituições para debater alternativas de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas.

Foram discutidos processos de reintegração de posse em andamento na Justiça Estadual, bem como os desafios relacionados às ações judiciais. A comissão apresentou relatórios e propostas para aprimorar a atuação no biênio.

O encontro foi conduzido pelo desembargador Eduardo Machado Rocha, presidente da comissão, e contou com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, além da vice-prefeita da Capital, Camila Nascimento, que representou a prefeita Adriane Lopes.

Durante a abertura, o presidente do TJMS destacou a gravidade do problema:

“Temos grandes questões fundiárias, algumas passíveis de solução sem intervenção direta do município, mas outras que dependem diretamente da administração municipal, sobretudo no abrigamento de pessoas que não têm condições de garantir uma moradia própria. É um problema que afeta cidadãos em vulnerabilidade social e exige a união do Judiciário e do Executivo”, afirmou Dorival Pavan.

Eduardo Machado Rocha reforçou que a situação envolve tanto terrenos públicos quanto privados e defendeu a atuação conjunta. “Esse é o espaço adequado para buscarmos soluções e o apoio de todos os setores na resolução de um problema que atinge diretamente a gestão municipal”, disse.

A vice-prefeita Camila Nascimento destacou os esforços da Prefeitura, mas reconheceu as dificuldades. “O município tem se empenhado em resolver as ocupações, mas o ciclo vicioso de invasões constantes dificulta uma solução definitiva”, explicou. Ela também ressaltou a importância da atuação do Ministério Público “como colaborador no processo para viabilizar uma saída possível diante da vulnerabilidade social das famílias”.

Também participaram integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Cidades

Trio é preso suspeito de espancar homem até a morte em MS

Um dos envolvidos teria um relacionamento amoroso com a vítima

09/09/2025 14h30

Divulgação

Ontem (8), dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante suspeitos de espancarem um homem até a morte no último sábado (6). O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Parque do Lago em Dourados. 

Investigação

Na manhã de sábado, a equipe do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados recebeu a informação de que o corpo do sexo masculino havia sido localizado em um terreno baldio com sinais de espancamento.

Os investigadores iniciaram diligências e, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, localizaram um casal que estava nas imediações no momento dos fatos. A princípio, esse casal foi ouvido como testemunhas, mas com o avanço das investigações, passaram a considerar uma pessoa da dupla, de 37 anos, como um dos possíveis responsáveis pelo espancamento.

Com a continuidade das investigações, a equipe policial localizou um adolescente de 17 anos e homem de 41 anos, respectivamente filho e irmão do primeiro suspeito.

Ao serem questionados sobre o crime, o adolescente confessou que seu tio teria um relacionamento com a vítima, no entanto estava insatisfeito com a situação e queria o término do namoro, o que não era aceito pelo companheiro.

O casal teria começado um discussão na noite de sexta que se estemdeu pela madrugada de sábado e culminou nas agressões contra a vítima e sua morte por espancamento. Conforme relatado, os objetos utilizados foram tijolos, telhas e azulejos que estavam no terreno baldio.

Os três responsáveis foram conduzidos à sede do SIG e autuados formalmente, tendo sido encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Dourados logo em seguida.

