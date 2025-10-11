Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Políticos de cidade de MS terão que devolver dinheiro ganho com leis ilegais

Justiça levantou que leis geraram prejuízo de R$ 2 milhões à administração municipal entre 2017 a 2020, além de desrespeitar artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal

Felipe Machado

11/10/2025 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que os políticos de Rio Brilhante que foram beneficiados financeiramente com duas leis ilegais devolvam o dinheiro ganho, que teriam sido acumulados entre 2017 e 2020, e causado prejuízo milionário ao erário municipal durante o período.

Em 15 de setembro de 2016, as Leis Municipais nº 1.967/2016 e nº 1.974/2016 foram sancionadas. Porém, ambas foram aprovadas dentro dos 180 dias anteriores ao término do mandato da gestão 2013-2016, o que vai na “contramão” do determinado pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que diz que é nulo “o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido”.

Além disso, as novas normas reajustaram em 45% o salário do prefeito e vice-prefeito e 43% o vencimento dos secretários, percentuais muito superiores à inflação acumulada na época. De acordo com o Poder Judiciário, a legislação gerou um prejuízo de R$ 2 milhões ao erário municipal.

Em defesa, os réus apontaram que as leis foram aprovadas de forma regular e que os impactos financeiros só foram “sentidos” na gestão sucessória, e não no momento em que foi sancionada, não se configurando uma violação à LRF. Porém, em decisão, o juiz Cezar Fidel Volpi não concordou com o argumento.

“Admitir o contrário seria esvaziar o sentido da norma, permitindo que a gestão futura seja onerada por decisões tomadas no apagar das luzes da administração anterior”, disse o magistrado.

Também, o juiz afirmou que os salários dos parlamentares englobam o conceito de gasto com o pessoal, além de reafirmar que os tais reajustes foram feitos de maneira excessiva, já que não havia respaldo econômico para tal ação na época.

Diante disso, foi determinada a anulação de ambas as leis e a devolução do dinheiro por parte de todos os beneficiários com as normas, incluindo prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da legislatura 2017-2020 ao Município, valores estes devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora (penalidade financeira cobrada quando há atraso no pagamento de uma dívida).

Além disso, o juiz condenou solidariamente que os réus paguem as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 20 mil.

Gestão 2017-2020 de Rio Brilhante

Prefeito:
Donato Lopes da Silva (PSDB)

Vice-prefeito:
Marcio Belone (PSDB)

Vereadores:

  • Marlão (PR)
  • Sergio Silva (PSDB)
  • Everton Cristiano (PDT)
  • João Pedro (PMDB)
  • Professor Furlan (PMDB)
  • Adãozinho (PTB)
  • Wandressa Barbosa (PSB)
  • Iliezinho (DEM)
  • Adailton Lima (PV)
  • José Caetano - Nô (DEM)
  • Juraci (PSC)
  • Sergio Rigo (PT)
  • Drª Tânia (PTB)

*Entre parênteses, os partidos dos políticos na época da gestão, não atuais

Assine o Correio do Estado

LEILÃO

Detran/MS leiloa caminhonete Ranger e mais de 100 veículos, em Dourados

Leilão virtual vai até quarta-feira (15), com 96 motocicletas e 13 carros aptos para circulação

11/10/2025 09h15

Compartilhar
Caminhonete Ranger é um dos destaques do leilão virtual do Detran

Caminhonete Ranger é um dos destaques do leilão virtual do Detran Divulgação / Detran-MS

Continue Lendo...

O leilão eletrônico do Detran/MS coloca à venda 109 lotes somando 96 motocicletas e 13 automóveis, no município de Dourados. Com término na próxima quarta-feira (15), o encerramento está previsto para a partir das 15 horas (horário local). 

Todos os veículos foram apreendidos originalmente nos municípios de Caarapó, Fátima do Sul, Dourados, Iguatemi e Ponta Porã.  Os interessados devem se cadastrar e enviar seus lances através do portal da leiloeira oficial Sra. Regina Aude Leite de Araújo Silva.

A visitação presencial será permitida apenas nos dias 13 e 14 de outubro no pátio da Autotran, em Dourados, na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, n°. 51-B, Bairro Jardim Colibri, de manhã entre às 8h e 11h, de tarde das 13h30as 16h30. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.

O arrematante deverá realizar o pagamento das obrigações no prazo máximo de 24 horas, contados do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do certame. 

O descumprimento, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovadas, e aceitas pela Leiloeira Pública Oficial, configurará inadimplência pelo arrematante e este será submetido às sanções administrativas devendo recolher multa no valor referente a 20% do lote arrematado e a comissão da leiloeira oficial, além de sofrer impedimento de participar dos leilões realizados pelo DETRAN/MS pelo prazo de um ano.

Veículos de destaque 

Entre o veículos de destaque está uma caminhonete Ford Ranger XLT, ano 2013/2014, com lance atual em R$ 23.496. Outros carros que aparentam estar em bom estado são os Citroën C3 GLX 14 FLEX, um de 2011 e outro de 2012. Estão avaliados em R$ 5.857 e R$ 7.074, respectivamente.

Como comparação, o C3 de 2012 está avaliado em R$ 25.895 na tabela FIPE. O valor do mesmo modelo, porém do ano de 2011, é de R$ 23.134,00. 

Já nas motocicletas, destaque para uma Honda CB 300r, de 2012, com lance atual em R$ 3.268. Outra bem avaliada é a Honda NXR150 Bros ESD, 2013/2014, avaliada em R$ 4.262. 

Caminhonete Ranger é um dos destaques do leilão virtual do Detran

O valor de uma Honda CB 300R 2012 na Tabela FIPE, com base nos dados de setembro deste ano, é de R$ 12.270.

 

APREENSÃO

PRF apreende nove toneladas de agrotóxicos na BR-163

O motorista disse ter sido contratado para levar a mercadoria de Mundo Novo até Primavera do Leste, em Mato Grosso 

11/10/2025 08h05

Compartilhar
O caminhão preso em Eldorado foi encaminhado à unidade da Polícia Federal em Naviraí

O caminhão preso em Eldorado foi encaminhado à unidade da Polícia Federal em Naviraí Divulgação / PRF

Continue Lendo...

Durante fiscalizações na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nove toneladas de agrotóxicos de origem estrangeira, nesta sexta-feira (10), em Eldorado. 

Os policiais abordaram um caminhão e solicitaram os documentos da viagem. O motorista disse que não possuía documentos fiscais da carga transportada. 

Após vistoria, os policiais descobriram que o homem transportava grande quantidade de agrotóxicos de origem estrangeira. O condutor disse ter sido contratado para levar a mercadoria de Mundo Novo até Primavera do Leste, em Mato Grosso. 

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí, o caminhão com a carga foi entregue para a Receita Federal em Mundo Novo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 2 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 3 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 1 dia

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito