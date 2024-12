Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba; uma morte é confirmada

Cidades

Com Zara e Sephora, expansão do Shopping Campo Grande deve começar em 2025 Divulgação

O Shopping Campo Grande, maior e mais famoso estabelecimento comercial da Capital sul-mato-grossense, passará por reforma e deve trazer lojas famosas como Zara e Sephora para essa nova fase.

Em audiência pública realizada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb) na última quarta-feira (18), foi informado que serão feitas 150 lojas a mais, ou seja, o dobro do número atual, 660 novas vagas de estacionamento (incluindo o novo formato vertical), 4 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

O objetivo é proporcionar conforto, lazer, maior espaço, acessibilidade e mais opções de compra ao consumidor, além de estar por dentro das tendências atuais do mercado de shopping centers.

FICHA TÉCNICA DA AMPLIAÇÃO

Valor investido: R$216 milhões

R$216 milhões ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²

12.200m² Área total construída expansão shopping: 22.461m²

22.461m² Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)

34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas) Área total construída: 56.615m²

Operações:

150 novas lojas;

novas lojas; 4 novos restaurantes;

novos restaurantes; 2 novas megalojas;

novas megalojas; 1 nova semi-âncora.

Outra novidade será na parte onde está localizada a loja C&A e o Cinemark, ali, será feito um novo corredor, por essa razão, as lojas diminuirão.

"Vai ficar bem legal, o cinema vai ter umas salas diferentes, mas para que isso seja possível, as lojas irão diminuir para que possa haver essa conectividade entre as pontas", afirmou o responsável pela elaboração do estudo de Impacto da Vizinhança

O projeto deve ter início no 2° semestre de 2025 e terminar no 1° semestre de 2028. Ao ser questionado sobre os impactos na rotina dos funcionários e clientes, um dos responsáveis, ressaltou que será feito um planejamento para que não aja interferência no funcionamento do dia a dia.

"Quando eu falo que o shopping vai ser repaginado, essas obras, nós fazemos a noite. Então nesse período, o shopping fecha, entra a equipe, faz tudo isso durante a madrugada, chega de manhã cedo, o shopping volta a funcionar normalmente".

Zara e Sephora

De acordo com informações iniciais já noticiadas pelo Correio do Estado, as redes de loja Zara e Sephora devem vir à essa nova expansão. Em MS, a única loja da rede Zara, localizada em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, fechou suas portas no dia 31 de janeiro de 2021, após 7 anos de funcionamento.

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Em 2019, a loja de moda e acessórios, chegou a ventilar o fechamento, mas voltou atrás após negociação com o shopping.

Já a rede Sephora está em uma possível negociação, a loja será uma novidade no ambiente campo-grandense. O centro comercial não confirmou, porém, o nome das lojas que serão inauguradas na expansão.

Atualmente, a Sephora possui 35 lojas no Brasil, nenhuma delas em Mato Grosso do Sul. Para 2024, quatro novas lojas foram ou serão inauguradas, em Londrina (PR), São Caetano do Sul (SP), Uverlândia (MG) e Belém (PA), o que já demonstra que não haverá inauguração na capital sul-mato-grossense neste ano.

SHOPPING CAMPO GRANDE

O Shopping Campo Grande está localizado na avenida Afonso Pena, número 4909, bairro Santa Fé, em Campo Grande. Foi inaugurado em outubro de 1989 e completa 35 anos em 2024.

Está situado em área nobre da Capital, transformando a região de poucas opções imobiliárias em uma das mais nobres.

Em mais de três décadas de história, passou por duas expansões/reformas e, até hoje, reúne as principais lojas âncoras do país e marcas exclusivas no estado.

Atualmente, o Shopping Campo Grande já é um dos principais polos de geração de emprego na cidade, com cerca de 2.500 postos de trabalho diretos e indiretos.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Ademar Silva Junior, o shopping “reviveu” a região onde encontra-se atualmente, tornando-se uma das mais importantes da Capital.

“O Shopping Campo Grande transformou nossa capital. Se antes a cidade terminava aqui, hoje temos umas das áreas mais valorizadas da cidade. O primeiro Shopping de Mato Grosso do Sul movimentou toda essa região, incentivando a vinda de novos empreendimentos, fomentando o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda”, pontuou o secretário.

Com a reforma, o Shopping Campo Grande se consolidará como principal destino de compras e entretenimento do estado.

**Colaborou Naiara Camargo**