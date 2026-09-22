Pontos de internet 4G são instalados em rodovias da Caminhos da Celulose

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Das 82 torres previstas para ampliar a cobertura móvel 4G/LTE nas rodovias administradas pela Caminhos da Celulose em Mato Grosso do Sul, 15 estão com as estruturas finalizadas e outras 69 já possuem frentes de trabalho em andamento. No momento, as etapas consistem na construção das estruturas e na instalação dos equipamentos de telecomunicações.

As cinco rodovias que integram a concessão são: BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395. Além das estruturas já levantadas, 40% da infraestrutura civil necessária para a implantação das torres está concluída. Essa etapa contempla serviços como execução das fundações e instalação das ferragens, deixando os locais preparados para o início da montagem e do levantamento das estruturas.

A nova rede cobrirá os 870,3 quilômetros de rodovias administradas pela Caminhos da Celulose e dará suporte tanto à comunicação dos usuários quanto aos sistemas operacionais e tecnológicos da concessionária.

“A cobertura 4G nas rodovias representa um avanço importante para a segurança viária e para a comodidade dos usuários. As instalações avançam em ritmo acelerado e a expectativa é que o serviço esteja disponível em breve. Além de beneficiar quem trafega pelas rodovias, a conectividade poderá alcançar as comunidades do entorno, ampliando o acesso à internet e os benefícios dessa infraestrutura”, pontua Luiz Fernando De Donno, presidente da Caminhos da Celulose.

A cobertura móvel beneficiará 22 municípios e 37 distritos, além de alcançar 26 escolas públicas, oito unidades de saúde e mais de 6,3 mil propriedades rurais localizadas no entorno da malha rodoviária.

A infraestrutura será utilizada ainda na implantação e integração dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) previstos para a concessão. Entre eles estão: os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), o monitoramento automático de tráfego, a pesagem em movimento, o pedágio eletrônico e as ferramentas de acompanhamento em tempo real do Centro de Controle Operacional (CCO).

Além da tecnologia 4G/LTE, a estrutura está sendo preparada para aplicações de Internet das Coisas (IoT), NB-IoT, Inteligência Artificial, Edge Computing, monitoramento ambiental, drones, veículos conectados, comunicação V2X e futuras aplicações em redes 5G.