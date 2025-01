População classifica a coleta de lixo como o melhor serviço de Campo Grande

Insatisfação

Manifestantes são contrários ao reajuste de R$ 0,20 na passagem do transporte público coletivo; terminal não será interditado

Será realizado nesta quarta-feira, às 18h, no Terminal Morenão, um "Grande Ato pela Revogação do Aumento da Tarifa", que tem como objetivo protestar contra o aumento de R$ 0,20 no valor da passagem do transporte público coletivo, que entrou em vigor na última sexta-feira, dia 24 de janeiro. O valor foi de R$ 4,75 para R$ 4,95.

O movimento foi organizado por diversos grupos, dentre eles: Ligados no Transporte, Coletivo Linha Popular, Vamos à Luta, União Juventude Comunista, Juventude Socialista Brasileira, Juventude do PT. Além deles, a vereadora Luiza Ribeiro também lidera o protesto.

Ao Correio do Estado, a vereadora Luiza Ribeiro garantiu que as atividades no Terminal Morenão não serão interrompidas, e que não foi feito pedido de interdição. Sendo assim, as linhas que saem e chegam no local devem funcionar em plena normalidade.

Ribeiro destacou ainda que, além de pedir a revogação do reajuste, a ideia do movimento é conversar com as pessoas que passarem pelo terminal para informar sobre o reajuste, explicar sobre o aumento e fazer uma mobilização mais direta com o usuário do serviço.

"A estratégia do movimento é, inclusive, conversar com as pessoas que estão utilizando o transporte coletivo urbano, que muitas vezes, por causa da correria da vida e do trabalho, não tem a informação adequada. Então, o grupo vai lá também nesse sentido, de mobilizar", disse a vereadora.

83,5% da população reprova o transporte público da capital

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) em parceria com o Correio do Estado, mostrou que 83,5% da população classifica o serviço oferecido pelo Consórcio Guaicurus com notas baixas. Outros 11,65% deram notas consideradas "neutras" e apenas 4,85% deram notas boas.

Foram entrevistadas 412 pessoas, entre os dias 20 e 22 de janeiro.

10ª tarifa mais alta do Brasil

Um levantamento, realizado pelo Correio do Estado, aponta que o aumento de R$ 0,20 colocou Campo Grande entre as 10 capitais com maior valor do passe de ônibus do país.

A capital sul-mato-grossense está a frente de cidades como Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE); e "empata" com Cuiabá (MT), que cobra R$ 4,95 pela passagem.

Rio Branco, no Acre, é a capital com a menor tarifa, que é de R$ 3,50. Não é feito reajuste no valor desde 2021.

Já Florianópolis, em Santa Catarina, tem o passe de ônibus mais caro do Brasil, de R$ 5,75. Quando comprado por dinheiro ou QRCode, o valor da tarifa chega a R$ 6,90.



Reajuste

O aumento de R$ 0,20 no passe de ônibus da Capital teve sua homologação publicada em edição extra do Diário Oficial do Município do dia 23 de janeiro, já passando a valer a partir do dia 24.

Em nota, a prefeitura afirmou que o reajuste foi feito por obrigação imposta em uma decisão judicial, e que "reflete apenas a recomposição da inflação do último ano".

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos deu o prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Campo Grande fizesse o reajuste, que deveria ter ocorrido em outubro do ano passado, sob pena de multa diária de R$ 50 mil até que fosse efetivado. A decisão é do dia 9 de janeiro, mas o prazo começou a contar no dia 20, quando a prefeitura foi intimada.

