População indígena de MS é jovem, com idade média de 24 anos

EVENTO REGIONAL

Decisão foi tomada em razão do crescente número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Devido ao crescente número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a tradicional Festa do Queijo em Rochedinho - município a 29,9 km de Campo Grande , que seria no sábado (11 de maio), foi adiada para o dia 8 de junho.

A decisão foi tomada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) que é responsável pela organização do evento, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do Município (Sesau), que está monitorando as medidas do plano de ação estabelecido em resposta ao atual cenário de surto de doenças respiratórias.

Entre as ações estão a ativação do Centro de Operações de Emergência (COE) para SRAG, a contratação de mais profissionais de saúde e a expansão do número de leitos disponíveis.

“Sabemos da importância do evento para os produtores e tantas famílias de Rochedinho, mas entendemos que a saúde da nossa população é prioridade. E neste momento nos acautelarmos e evitarmos aglomerações e novos contágios é fundamental para todos”, declarou a prefeita Adriane Lopes.

“Diante do decreto de situação de emergência, a Prefeitura precisa tomar algumas precauções e o adiamento do evento segue esses cuidados. Espero que nas próximas semanas esses números de contágio possam diminuir e que no dia 8 de junho estejamos todos juntos lá em Rochedinho, prestigiando essa que já é uma das melhores festas do nosso calendário”, justificou.

A Prefeita ainda recomendou à população que aquelas pessoas que apresentarem sintomas de gripe e febre façam o uso da máscara facial e que os cuidados de higienizar as mãos devem ser uma constante.

Nesta quinta-feira (02), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) colocou Mato Grosso do Sul entre as 22 unidades federativas que apresentam crescimento significativo da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) a longo prazo, a Capital soma mais de 1 mil casos da doença, e a quantidade de mortos subiu de um para cinco apenas na última semana.

Segundo o infográfico “Monitoramento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) notificados no SIVEP-Gripe”, desenvolvido pela Fiocruz, tanto a capital campo-grandense, quanto o Estado possuem o índice superior a 95% de probabilidade de crescimento do vírus a longo prazo