tempo

A elevação dos índices de chuva mostra um cenário positivo, principalmente após a estiagem e queimadas recentes no Estado

As chuvas que começaram em Campo Grande na quarta-feira (29) e se estenderam até a manhã de hoje (30) acumularam 43,2 milímetros (mm), em um período de 24h, além de virem acompanhadas de ventos de até 87 km/h.

Conforme os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a cidade com maior volume de chuvas ontem no Estado foi Laguna Carapã, com 52,4 mm.

Em sequência, também houve muita chuva em Nova Alvorada do Sul (48,4 mm), Campo Grande (43,2 mm), Três Lagoas (33,6 mm), Bataguassu (31 mm). Veja o balanço de outras cidades:

No mês de novembro, o esperado pela média histórica em Campo Grande é 206,05 mm, conforme mostra o Cemtec.

Estima-se que o volume de chuvas alcance pelo menos os 200 mm no mês. Apenas no último fim de semana, entre sábado (25) e segunda-feira (27) foi registrado um acúmulo de 107,8 milímetros (mm) na Capital.

Nos primeiros 15 dias do mês, choveu apenas 42 mm, mas a segunda parte do mês tem sido contemplada com muitas chuvas, que são bem vindas após estiagem e queimadas.

Previsão

Segundo o Cemtec, a previsão para os próximos dias indica a continuidade de chuvas.

Hoje (30), espera-se tempo instável em grande parte do estado, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

De acordo com o Cemtec, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 22°C e a máxima de 31°C. Na Grande Dourados, a temperatura varia entre 21°C e 30°. Na região sul-fronteira, Ponta Porã começa o dia com 21°C e atinge os 29°C. No cone-sul, Iguatemi terá 22ºC cedo e nos horários mais quentes alcança os 31ºC.

No Pantanal, Corumbá terá mínima 26°C e máxima de 34°C. Porto Murtinho varia entre 26ºC e 35ºC. No norte e na região do Bolsão, mais precisamente em Camapuã e Paranaíba, o dia começa com 23°C e os termômetros alcançam os 32°C.

Para sexta-feira (1º) e sábado (2), a previsão indica sol, mas ainda permanece a probabilidade de chuvas.

Instabilidades atmosféricas, como chuva e granizo, podem ocorrer principalmente durante o período da tarde/noite, devido ao aquecimento diurno.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 23-27°C e máximas de até 37°C. Para a região sudoeste, mínimas entre 27-28°C e máximas de até 39°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila entre 23-24°C e máxima de até 35°C.