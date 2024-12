Por que Campo Grande tem a gasolina e etanol mais baratos entre as capitais?

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) feita durante a semana passada e divulgada no sábado (14) revela que Campo Grande tem o etanol e a gasolina comum mais baratos entre as capitais brasileiras.

O preço médio do etanol, pesquisado em 15 postos, está em R$ 3,78, o que é quatro centavos a mais que na semana imediatamente anterior. Porém, o combustível pode ser encontrado mais em conta, por até R$ 3,49.

Na mesma pesquisa, São Paulo aparece em segundo lugar, com preço médio de R$ 3,91, o que é quase 3,5% maior. Na capital paulista a tendência do combustível renovável também é de alta, mas a diferença com relação à semana anterior foi de apenas um centavo.

E não é somente em Campo Grande que o etanol tem o menor preço médio. Na pesquisa da ANP o estado inteiro apare com o menor custo médio, de R$ 3,87. A pesquisa, segundo a agência, foi feita em apenas 30 postos e o valor máximo foi de R$ 498. Em segundo lugar neste ranking aparece o estado de São Paulo, maios produtor nacional de Etanol, com valor médio de R$ 3,93. No Brasil, o preço médio do etanol é de R$ 4,12.

GASOLINA

Campo Grande e Mato Grosso do Sul aparecem como primeiros colocados no preço do etanol há várias semanas. Desta vez, porém, Campo Grande apareceu também com o melhor preço da gasolina comum, título que pertencia a São Luís do Maranhão.

Nos postos daqui o combustível tem custo médio de R$ 5,73, mantendo o valor da semana anterior. Nos 23 postos pesquisados, o menor valor foi de R$ 5,53 e o máximo, R$ 5,97, o que representa diferença de 7,9% entre o menor e o maior preço.

Em São Luís, por sua vez, o preço médio da gasolina comum subiu quase 1,6% e passou de R$ 5,66 para R$ 5,75, ficando atrás de Campo Grande.

EXPLICAÇÃO

Segundo Edson Lazarotto, do sindicato que congrega os proprietários de postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul, a explicação para que Campo Grande tenha os melhores preços entre as capitais é a grande competitividade entre os revendedores.

“Há muito tempo nossa capital se destaca com os menores preços de combustíveis comparados a outras capitais. Como não temos e não podemos ter informações de margens de revendedores, entendemos que pela forte competição que existe entre os postos na Capital, pois são 145 postos em atividades”, afirma Edson Lazarotto.