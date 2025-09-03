Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COMPLEMENTO

Porto peruano não inviabiliza Rota Bioceânica por MS, afirma Verruck

Na opinião do secretário, ao contrário disso, o Porto de Chancay e a rota bioceânica se complementam

Tamires Santana

Tamires Santana

03/09/2025 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quarta-feira (03), o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck afirmou que o complexo portuário de Chancay não deve influenciar negativamente a Rota Bioceânica por Mato Grosso do Sul. Na opinião dele, ao contrário disso, um complementa o outro.

"O porto de Chancay acessa exatamente os produtos mais do norte, e nesse sentido, a ideia é linkar o Porto de Chancay, mas olhando para a questão do Acre e esse trajeto do Acre. Então o papel que ele cumpre para a nossa rota bioceânica, o Chancay também vai cumprir. Com isso, os produtos que são mais ao norte, vão conseguir chegar a Chancay. Por isso, elas não conflitam, elas não são concorrentes, pelo contrário, elas se beneficiam", disse.

Na ocasião, Verruck ainda falou da possibilidade de uma terceira Rota. "Se a gente conseguir fazer uma terceira rota, que é essa subida, em vez de a gente ir pelo Paraguai, a gente consolidar aquela outra rota pela Bolívia, quando chega na Bolívia, ela pode ir para Chancay ou pode ir para Iquique. Então, acho que isso é importante para fazer", afirmou ele, reforçando que elas não podem ser vistas como concorrentes, mas sim em complementariedade.

A afirmação do secretário aconteceu durante  a Rodada de Negócios Brasil–Chile, que aconteceu no prédio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul - (FIEMS), com o objetivo fortalecer a cooperação bilateral, ampliar parcerias empresariais e impulsionar projetos estratégicos, como a Rota Bioceânica.  

No encontro, estiveram presentes a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ministro de Economia, Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García, os governadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

ENTENDA

Cabe ressaltar que, o complexo portuário de Chancay fica cerca de 70 km ao norte da capital peruana, Lima. É um projeto superlativo, liderado pela companhia marítima estatal chinesa Cosco Shipping Company e com investimentos totais estimados em US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 19,7 bilhões).

Já a Rota Bioceânica é um corredor logístico que conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, com o objetivo de reduzir custos e tempo de exportação para mercados asiáticos e da costa oeste dos Estados Unidos, através de uma ponte binacional sobre o Rio Paraguai e a pavimentação de estradas. Essa infraestrutura visa impulsionar o desenvolvimento econômico regional, tornando produtos brasileiros, especialmente de Mato Grosso do Sul, mais competitivos nesses mercados. 

Assine o Correio do Estado.

HISTÓRICO

Bonito recebe voo direto de Guarulhos pela primeira vez na história

Primeiro voo da Latam tem previsão de pouso às 17h50, nesta quarta-feira (3), no Aeroporto Regional de Bonito

03/09/2025 10h55

Compartilhar
Aeroporto de Bonito, MS, foi inaugurado em 2006 na gestão do ex-governador Zeca do PT

Aeroporto de Bonito, MS, foi inaugurado em 2006 na gestão do ex-governador Zeca do PT DIVULGAÇÃO

Continue Lendo...

Inédito: Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, vai receber o primeiro voo comercial direto do Aeroporto de Guarulhos (GRU) nesta quarta-feira (3).

A rota GRU-BYO/BYO-GRU é inédita pois liga Bonito ao Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 90 internacionais.

A previsão é que o avião saia de Guarulhos às 16h40min e pouse às 17h50min, desta quarta-feira (3), no Aeroporto Regional de Bonito.

Serão dois voos semanais, às quartas-feiras e sábados. A aeronave é um Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320) e tem capacidade para transportar 174 passageiros.
O voo tem duração de 2 horas e 10 minutos. O voo sai de Guarulhos às 16h40 e chega em Bonito às 17h50. Na volta, sai de Bonito às 18h30 e chega às 21h40min em Guarulhos.

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, no site da Latam, em 25 de junho, mostra que o valor da passagem aérea GRU-BYO/BYO-GRU varia de R$ 705,26 a R$ 984,26 no mês de setembro de 2025.

Para marcar o início das operações, será realizada uma cerimônia de inauguração na sala de embarque do aeroporto, com a presença de autoridades da Prefeitura de Bonito, Governo de MS e Latam Airlines.

Aeroporto de Bonito, MS, foi inaugurado em 2006 na gestão do ex-governador Zeca do PT

A Gol continuará com seus voos às terças e sábados, a partir do Aeroporto de Congonhas (SP). Já a Azul mantém sua rota com saídas às terças, quintas e domingos, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Com isso, o município passa a ser contemplado pelas três linhas aéreas do país: Gol, Latam e Azul em cinco dias da semana: terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo.

"Aumentar a conectividade do Mato Grosso do Sul é importante para a economia e o turismo local, e a LATAM tem enorme satisfação em poder contribuir com novas rotas aéreas para o estado. Atualmente, a LATAM já oferece voos diretos de Campo Grande para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e para Brasília, porém as novas rotas chegam para otimizar o acesso a essas importantes cidades do interior do estado", comenta Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da LATAM Brasil.

Em 8 de setembro, a Latam também vai começar a operar voos de Guarulhos a Dourados, com três voos semanais, na aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros.

capital

Campo Grande lista mais R$ 2,2 milhões para projetos culturais pela PNAB

Mais de 50 projetos foram elencados para receber aproximadamente R$ 40 mil em recursos da Política Nacional Aldir Blanc

03/09/2025 10h30

Compartilhar
Edital mais recente contempla projetos culturais que podem receber até R$ 40.092,00 para manifestações em música, teatro, dança e artes visuais. 

Edital mais recente contempla projetos culturais que podem receber até R$ 40.092,00 para manifestações em música, teatro, dança e artes visuais.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

No Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo da Capital trouxe a publicação em edição extre ontem (02) de aproximadamente mais R$ 2,2 milhões em verbas da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), liberados por meio de termos de execuções culturais para projetos de agentes locais. 

Conforme o documento, são cerca de 57 projetos elencados com a liberação de aproximadamente quarenta mil reais para cada, o que somam um montante de pouco mais de R$ 2,2 milhões. 

Outro montante equivalente foi publicado em meados de julho, como acompanhou o Correio do Estado, para contemplados que ainda fazem parte do primeiro ciclo do edital da PNAB, lançado em 2024.

Esses relacionados no mês de julho se tratavam dos contemplados no edital de número 13 (R$ 1.431.877,60 liberados para até 30 projetos), e a publicação de hoje (03) faz referência aos inscritos no processo n.° 14, com outros R$ 2 milhões em recursos da Política Nacional Aldir Blanc. 

Enquanto edital 13 previa fortalecer iniciativas culturais existentes, esse publicado recentemente mira justamente os projetos culturais que podem receber até R$ 40.092,00 para manifestações em música, teatro, dança e artes visuais. 

Neste caso específico aparecem desde projetos ligados à cultura indígena, como do coletivo de mulheres kaguateka, à ações voltadas às culturas mais periféricas.

Porém, os termos de execução não deixam de contemplar até mesmo algumas figurinhas já "carimbadas" na cena cultural campo-grandense  como os grupos Casa; UBU e o nome de Anderson Carlos de Lima, representante da palhaçaria local.

Edital mais recente contempla projetos culturais que podem receber até R$ 40.092,00 para manifestações em música, teatro, dança e artes visuais. 

"Casa nova"

Neste quarta-feira (03), além de publicar a lista de contemplados com recursos da PNAB, a chefia do Executivo de Campo Grande concretizou a recriação da chamada Fundação Municipal de Cultura (Fundac). 

Extinta quando Marquinhos Trad ainda era prefeito, a sanção para recriação da Fundac veio à tona em 04 de junho, com o Executivo de Adriane Lopes considerando uma "etapa estratégica dentro do processo de reestruturação administrativa". 

Com isso, a Secretaria Executivo de Cultura (Sectur) deixa de ser uma pasta na Capital e todo o seu corpo é remanejado para a Fundação, que agora deve "depender" das autorizações a serem dadas pelo chefe da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), à qual a Fundac ficará vinculada. 

Na sessão de atos de pessoal do Diogrande de hoje, a prefeita Adriane Lopes oficializou a nomeação de Valdir João Gomes, ex secretário de cultura, para o cargo de diretor-presidente da Fundac, junto do remanejamento do corpo de servidores da extinta Sectur. 

Enquanto as secretarias compõem a própria estrutura das governanças (da União, estaduais ou municipais), criadas pelo órgão superior para executar políticas públicas, as fundações atuam mais como "engrenagens" de articulação com as mais variadas esferas, como instituições privadas. 

PNAB

Diferente da chamada "Lei Paulo Gustavo" - da qual Mato Grosso do Sul precisou devolver milhões aos cofres da União após fim do prazo de execução -, a Política Nacional Aldir Blanc foi instituída por lei que data de seis de julho de 2022. 

Porém, cabe apontar que essa iniciativa do Governo Federal, gerida pelo Ministério da Cultura, só começou a ser executada, de fato, com o fim de 2023.

Através da chamada PNAB, a União destinará anualmente R$ 3 milhões para os entes federativos pelos próximos quatro anos e meio. 

É importante esclarecer, como há alguns nomes repetidos, sobre essa primeira leva, a Prefeitura ressalta que foram lançados três editais específicos, sendo que uma mesma pessoa não pode concorrer duas vezes dentro de um mesmo edital. 

Porém, havia a possibilidade de que alguns artistas fossem contemplados em diferentes frentes, "como projetos individuais e também coletivos, grupos, Pontos de Cultura ou espaços culturais", cita o Executivo, como no caso do Grupo Casa e/ou do Espaço FNK. 

"Importante frisar que os editais seguem minuta enviada pelo Ministério da Cultura. A seleção das propostas foi feita por pareceristas técnicos de diferentes regiões do Brasil, sendo os mesmos selecionados mediante edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande, o que garante imparcialidade no processo. A nota final atribuída pelos avaliadores foi o único critério utilizado para a seleção dos projetos", complementa a Pasta.

Perda de recurso

Recentemente a vereadora Luiza Ribeiro denunciou a perda de R$ 23 milhões, de recursos referentes ao 2° ciclo da PNAB, apontando "grave irresponsabilidade da gestão municipal por não cumprir a execução mínima de 60% dos recursos do primeiro ciclo até o prazo final de 7 de julho de 2025, conforme exigido pelo Governo Federal".

Cabe explicar que também já houve reunião da consulta pública para plano de ação no 2° ciclo da PNAB, os valores voltados para a cultura da Capital somam R$5.802.794,95, dos quais R$ 3 mi seriam destinados à publicação de edital para atender as manifestações culturais em Campo Grande.

Segundo a vereadora, tal falha deixou a Capital fora do primeiro lote de municípios habilitados a receber novos recursos da PNAB, junto de apenas outros dez municípios sul-mato-grossenses. 

"O município não apenas falhou no uso do recurso já disponível, como agora compromete o futuro de projetos culturais que impactam positivamente a vida de milhares de pessoas”, afirmou Luiza, que também é Presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal".

Segundo Luiza, haveriam ainda sinais de má gestão no chamado Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC) e no Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), que a vereadora apontou seguirem sem execução adequada. 

Luiza aponta que os pagamentos do edital de 2022 do FMIC teriam sido prometidos para 2025, de forma parcelada, porém, até o momento, apenas uma parcela teria sido quitada, ou seja, com os meses seguintes ainda em aberto.

“A Prefeitura está dando calote na cultura. A cidade está parada, sem investimento, sem transparência e sem respeito aos artistas e à população que paga seus impostos. A cultura de Campo Grande pede socorro. Estamos diante de uma Prefeitura que não investe, não paga e ainda deixa escapar recursos preciosos que vem do Governo Federal. Isso é inadmissível” conclui a vereadora. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 21 horas

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

2

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

3

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 2 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

4

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 2 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

5

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 1 dia

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 26/08/2025

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco