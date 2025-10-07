Portugal doa medicamento para tratar intoxicação por metanol no Brasil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governo de Portugal anunciou nesta terça-feira, 7, a doação ao Brasil de um primeiro lote de medicamentos para o tratamento de vítimas da intoxicação por metanol.

A remessa ocorreu após pedido de ajuda internacional do Ministério da Saúde. O governo português enviou ampolas de fomepizol injetável, medicamento que será usado em diferentes regiões do País. A quantidade não foi divulgada.

O fomepizol é usado como o antídoto para intoxicação oral por metanol, que pode levar a risco de morte.

O embaixador português, Luís Faro Ramos, destacou à Coluna do Estadão que Portugal foi o “primeiro país” a responder ao pedido de ajuda do governo brasileiro.

Há cinco dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais do Fomepizol, em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

O medicamento não tem registro sanitário no Brasil, por isso a necessidade de buscar fornecedores no exterior para dar conta da demanda emergencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

No domingo, 5, a Anvisa autorizou a importação de 2,6 mil frascos, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - 100 deles foram doados e os 2,5 mil restantes comprados pelo Ministério da Saúde.

A doação envolveu, do lado português, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e o Instituto Camões.

Brasil tem 217 notificações de possível intoxicação

Até esta terça-feira, 7, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 estão em investigação.

Pelo menos 13 Estados notificaram casos: São Paulo (que concentra cerca de 80% das notificações), Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.