Prazo para licenciamento de veículos com placa final 3 termina nesta sexta-feira

Combate a Torre

O exercício, previsto para ser realizado na próxima quinta-feira (30), irá isolar a área do entorno do presídio localizado no Jardim Noroeste, durante a execução do treinamento de ataque a torre, que deve ser prontamente repelido pelos agentes

Policiais Penais irão realizar um exercício de "Combate em Torre", ação que irá isolar o entorno do Estabelecimento Penal Jair Ferreira Carvalho, o complexo conhecido como Máxima, que fica no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O treinamento faz parte de um plano de defesa para preparar os agentes a repelir eventuais ataques ou lidar com situações de fuga, será feito sem munição real por conta das residências no entorno, na próxima quinta-feira (30), a partir das 17h.

Durante a execução da ação as imediações da unidade penitenciária será isolada, sendo permitida apenas a entrada e aproximação de pessoas que estejam envolvidas com o plano que está sendo chamado de Combate a Torre.

Simulação

Os agentes receberão instruções da Polícia Penal Federal, o intuito é prepará-los para lidar com situações adversas que variam desde ataques externos a unidade como tentativas de fuga. Durante a atividade será feita a integração do sistema de segurança do presídio.

Durante a atividade, os policiais penais irão trabalhar com a tecnologia de integração que faz parte do processo de modernização do sistema de segurança da unidade prisional.

Antes da simulação os agentes participaram de aulas teóricas, e todo o processo segue protocolos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Fuga

Em março de 2024, os detentos Douglas Luan Souza Anastácio e de Arruda Martins, fugiram do presídio durante a madrugada utilizando uma corda improvisada para pular o muro.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, cerca de 48h após a fuga, Naudiney de Arruda Martins, foi recapturado pela polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ele chegou a tentar pedir para companheiros de facção uma "passagem" para cruzar a fronteira.

Reforço de segurança

A Máxima, passa por obras no entorno do pavilhão 1 que fica nas proximidades da rua, estão construindo o muro de contenção com altura estimada em 8 metros de altura em concreto usinado que servirá como base para a instalação das telas com previsão de término para julho.

As telas, segundo a Agepen, serão resistentes para que os detentos não consigam abrir brechas ou ilícitos entrarem no presídio.

Serão quatro muros de contenção, o próximo passo será realizado no pavilhão 2. A reforma, que aumenta a segurança, faz parte das ações da Operação Mute, que faz parte de uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) com a ideia de cortar comunicações e reforçar a segurança do sistema penitenciário do país.

Com a utilização da tecnologia por meio de drones, o telamento é uma maneira eficaz de prevenção de objetos proibidos dentro do sistema carcerário.

Plano de Defesa - Combate em Torre

Com coordenação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) que possui uma Escola Penitenciária, o treinamento foi ministrado anteriormente nas seguintes unidades:

Penitenciária Estadual de Dourados (PED)

Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I

